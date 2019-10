No brilla pero gana

Madrid

Los abrazos de los jugadores madridistas tras el pitido final, estaban justificados. Y no por el partido que acababan de ejecutar, de cierto aire calamitoso, sino por lo que significaba el sufrido triunfo: el Madrid agarró ayer media Liga, y sólo una hecatombe impedirá que en unas semanas se la apropie del todo.



Venció el equipo de Schuster a un Murcia al borde del desahucio, gracias a un magnífico gol de Sneijder, su jugador más inspirado junto a Guti.



Y lo hizo pese a jugar 70 minutos con diez, por la expulsión de Torres. Venció el Madrid sin convencer a nadie, y va rumbo al título.



El Madrid, pese a su inferioridad, controlaba el partido con absoluta tranquilidad. Raúl, acosado siempre por Cuadrado, falló un par de oportunidades.



La resolución del conflicto, dado el papel de Robinho y Robben, quedó en manos de Sneijder y Guti, quienes se asomaban con reiteración al borde del área rival. Y ocurrió que Pepe lanzó largo un saque de banda, Raúl peinó hacia atrás y Pignol fue incapaz de despejar. Le cayó el balón a Sneijder, quien lo paró con la zurda y soltó un derechazo combado a la escuadra izquierda de Carini, que no pudo llegar.



Las dificultades comenzaron con la expulsión de Torres, quien encendió la ira del madridismo en pleno. Tenía Aquino el balón controlado en la banda y Torres le golpeó por detrás, abajo, al tobillo, de mala manera. El árbitro, sin dudarlo, sacó la roja del bolsillo y echó al lateral. Con toda justicia, además. A partir de ese momento, minuto 19, los jugadores del Madrid estuvieron más pendientes de Iturralde que del fútbol. Tronaba la grada a cada decisión del árbitro, y el equipo de Schuster se contagió. Gritos, protestas, incredulidad, las manos a la cabeza, piscinazos... Se vino arriba Iturralde, al que le va la marcha, con las consecuencias habituales: no acertó ni una.



Clemente era consciente de que sacar algo del Bernabéu suponía un reto heroico. Y no se cortó a la hora de poner en marcha su ideario.



Salió a escena con cuatro defensas y con un quinto, Cuadrado, persiguiendo por todo el campo a Raúl, una solución futbolística propia del pleistoceno.



El Madrid jamás se encontró a gusto, y mucho menos cuando se quedó con diez. El arrebato de Torres le mandó a la ducha, y Schuster optó por no mover fichas. Dejó al equipo con tres defensas e hizo que Gago se retrasara unos metros.



Guti y Sneijder se pusieron al mando, pero el equipo echó de menos a Robinho, cuya actuación fue fantasmal, y a Robben, tan intermitente como de costumbre. Pese a que tenía un jugador más, el Murcia nunca se hizo con del partido, algo lógico en un equipo que tose y se va a Segunda. Al borde del descanso tuvo su gran oportunidad, cuando en un contragolpe se presentaron tres jugadores en el área madridista, guardada sólo por dos defensas. Pero Aquino se enredó y fue incapaz siquiera de disparar a puerta.