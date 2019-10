¡Noqueó Cotto!

ESPNdeportes

ATLANTIC CITY

Miguel Cotto mantuvo su corona welter de la Asociación Mundial de Boxeo al noquear a Alfonso Gómez el sábado en Atlantic City. Cotto castigó a Gómez desde el inicio del combate, y tras mandarlo a la lona tres veces, obligó al mexicano a quedarse en su esquina después del quinto asalto.



Cotto se mostró confiado, a tal nivel que estuvo sentado en el ringside mirando peleas previas en la cartelera. Cuando subió al ring, pareció más un entrenamiento que una pelea de campeonato. Quizás el campeón decidió realizar unos rounds extras para mantenerse en forma, sabiendo que su próximo combate será ante Antonio Margarito, con toda seguridad, quien también lució bien destrozando a Kermit Cintrón en la misma velada.



El dominio de Cotto fue tan grande que conectó el 51% de sus golpes, contra 20% de Gómez. Además, el boricua dominó en jabs 40% a 10%, y en golpes de poder 59% a 32%. Así completó una noche estupenda.



Gómez trató de hacerle pelea a Cotto, pero desde el principio se mostró con mal balance, buscando un golpe de gracia que lastimara al campeón, algo que nunca llegó, a pesar que el boricua terminó con un labio hinchado y algunas marcas en la frente.



En el primer round ya se veía que los golpes de Cotto iban a lastimar a Gómez, quien en el segundo y el tercer asalto ya había visitado la lona. A pesar que el ex The Contender conectó un par de golpes buenos en el cuarto asalto, el resultado era inevitable. Gómez dijo tras la pelea que trató pero no pudo, y si hay algo hay que destacarle, es que no fue sino hasta el quinto asalto cuando agarró a Cotto por primera vez en el combate. Salió a pelear y perdió, pero mostró corazón.



Cotto no agregó nada a su ilustre carrera. Fue una pelea fácil para él, y lo sabía desde que se firmó el acuerdo. Fue el mismo Cotto de siempre, atacando y buscando la mejor oportunidad. Otra estadística que pone en evidencia el control sostenido por Cotto durante el combate, fueron los 156 jabs que lanzó. Además, Gómez necesitaba su propio jab para mantener alejado a Gómez, y a pesar de que lo intentó lanzando 173, sólo conectó 17 de ellos, gracias a la buena defensiva del campeón.



Cotto dejó claro algo muy importante: no tuvo secuelas de la dura pelea con Shane Mosley hace 4 meses. Existe como fecha tentativa para la pelea con Margarito el 26 de julio. Es probable que se pueda recuperar al cien por ciento. No hay que olvidar que Margarito terminó como si hubiera peleado un sólo round, y ambos estarán listos para esa fecha, si se concreta el combate.



Hasta el promotor Bob Arum parecía querer confirmar el combate --aunque no lo hizo--. La Federación Internacional de Boxeo quiere que Margarito enfrente al retador mandatario Joshua Clottey, a quién ya venció el año pasado. Pero Arum dijo que no tiene dudas que el mexicano renuncie a esa corona para enfrentar a Cotto por el título de la AMB.