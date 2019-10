“A pelear por mi vida”

La primera defensa del campeón mundial José “Quiebra Jícara” Alfaro con el japonés Yusuke Kobori fue autorizada para el 19 de mayo en Japón por el Comité de Campeonatos Mundiales de la AMB, y sólo resta esperar que ninguno del ranking de las 135 libras proteste por esta decisión antes del 18 abril.



Así explica el documento publicado ayer en la página web de la AMB, firmado por el propio presidente Gilberto de Jesús Mendoza, y que termina de una vez por todas con el misterio de si este organismo le daría pase al combate Alfaro-Kobori, mientras se hacía a un lado la pelea mandatoria del nica con el namibio Paulus Moses.



“Será una pelea difícil, aguerrida, según miré el vídeo del japonés de su último combate en enero (contra Hiroyasu Matsuzaki). Kobori tiene un boxeo distinto al de Moses y eso me tiene más tranquilo, aunque no me voy a confiar, pero no puedo negar que me motiva que se acomoda a mi estilo de boxeo y es casi de mi estatura”, expresó Alfaro a EL NUEVO DIARIO.



El ganador de este combate se debe medir a Moses en un término de 120 días, tomando como referencia el 19 de mayo.



“No puedo fallarle a la afición. Tampoco me puedo fallar a mí mismo, porque de esto vivo, el boxeo es mi vida y voy a pelear con todo, porque ésta es la única manera que tengo para salir adelante”, agregó el campeón de las 135 libras de la AMB.



Alfaro ganará según sus propias palabras una bolsa encima de los 150 mil dólares, algo que espera se repita en las próximas defensas, incluyendo la que debe sostener con Moses.



“Antes tengo que trabajar duro para esta pelea... Estamos estudiando a Kobori, y por lo menos sabemos que tira muchos volados de derecha y upper. Además aguanta todo arriba, por eso ya estamos trabajando para buscarlo abajo y mantenerlo a distancia. También se están haciendo algunos cambios en el trabajo con los sparrings”, indicó el monarca.



De no protestar ninguno de los boxeadores del ranking, Alfaro y el equipo de Prodesa, encabezado por Silvio Conrado, viajarán el siete de mayo a Japón. Con ellos también irá Román “Chocolatito” González, para definir su pelea titular contra el campeón de las 105 libras de la AMB, Yutaka Niida.