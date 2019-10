Alex junto a Ted Williams

El último hit de Ted Williams, a la edad de 41 años, fue su jonrón 521 contra Jack Fischer, un chavalo de 21 que trabajaba para los Orioles de Baltimore en aquella temporada de 1960.



En sus cuatro primeras temporadas, entre los 20 y los 23 años, Williams conectó 31, 23, 37 y 36 jonrones, mostrando una proyección espectacular, pero fue enviado a la guerra y no estuvo en acción durante tres campañas consecutivas correspondientes a los años 43, 44 y 45. Esa desconexión recortó bruscamente sus cifras en pleno crecimiento.



Anoche, Alex Rodríguez, de 32 años, con apenas 14 juegos en este 2008, disparó su jonrón 521, con lo que abraza a Williams, considerado por muchos, con obvia apertura para discusiones, como el mejor bateador de todos los tiempos.



No es culpa de Rodríguez que Williams haya perdido tres temporadas que se suponían altamente productivas, entrando a los 24 años. Vale la pena recordar que Williams venía de conectar 36 jonrones y empujar 137 carreras en 1942, y regresó en el 46 con 38 jonrones y 123 remolques, impactando con otro de sus alardes, como si no hubiera estado fuera del line-up de los Medias Rojas por largo tiempo.



Alex ha sido simplemente grandioso, impulsándose hacia el Salón de la Fama. Antes de cantarse el play ball en este 2008, era el líder jonronero en los últimos diez años, con 454, superando los 402 de Sammy Sosa, los 388 de Barry Bonds y los 381 de Manny Ramírez. También encabeza a los tumbacercas en los recientes cinco años, con 220, encima de Alberto Pujols, con 211 estacazos, y David Ortiz, 208.



Con su tercer jonrón de la temporada, muy temprano contra Andy Sonnastine, de Tampa, Alex Rodríguez ayudó a los Yanquis a imponerse 8x7 a los incómodos Devil Rays. El joven abridor Ian Kennedy mereció el triunfo trabajando seis entradas, en las que permitió tres carreras, pero se lo apuntó el relevista medio Brian Bruney, quien no pudo sostener la ventaja.



Mientras Rodríguez bateaba de 5-4, para regresar al club de los .300 puntos, Mariano Rivera lograba su cuarto rescate. Johnny Damon, Morgan Ensberg y Robinson Cano agregaron jonrones por los Yanquis.



En otros juegos, Boston, con una ofensiva de tres carreras en el inicio del noveno contra Joe Borowski, volteó la pizarra a los Indios de Cleveland, y se impuso 6x4; en tanto los Tigres, saliendo un poco del hoyo, derrotaron apuradamente a los Gemelos 9x6, con el primer jonrón de Iván Rodríguez y el segundo salvamento de Todd Jones.