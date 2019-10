Nos vemos Vicente

San Antonio, Texas

La calma ha regresado, y mientras chequeo la posibilidad de que Vicente Padilla sea el abridor contra Boston y Daisuke Matsuzaka el viernes, no el jueves, como estaba programado frente a Roy Halladay, de Toronto, reviso lo que hemos vivido en esta agradable visita al campamento de los Rangers en Arlington, con la pretensión de volver para seguir viendo en acción al big leaguer nicaragüense.



Cuando uno llega a esta ciudad, ubicada a sólo 25 minutos de la monstruosa Dallas, pareciera un pueblo abandonado, sin embargo, el hotel está lleno y sólo una reservación nos garantiza alojarnos en el Howard Johnson, a media hora, caminando, del estadio de los Rangers y a sólo dos autopistas de distancia del parque de diversiones Six Flags. Un pequeño supermercado de 24 horas, un restaurante de tex-mex y uno de carne texana rodean el pequeño hotel de nueve pisos, lo más barato y cómodo que se puede encontrar en todo el estado.



Desde el primer día todos están soñando que puede ser un año importante para el equipo. ¿Qué es lo que hace esta gente que puede darse el lujo de llegar desde todas las ciudades aledañas, cinco horas antes de un juego?, ¿acaso no trabajan, todos son dueños de su propio negocio?, ¿han pedido vacaciones para no perderse la primera fiesta? Los precios aumentaron en un 10.1 por ciento en souvenirs y alimentos dentro del estadio. Una gaseosa pequeña, 2.5 dólares, la mediana 3.75 y 4.50 la grande. Nachos a 5.75, 4 dólares una bolsa de maní, casi seis dólares un hot dog jumbo, gorras que van de 15 a 30 dólares, camisetas desde 15 a 150, sin incluir las de colección o los recuerdos de más valor. Vivir el béisbol no tiene precio.



La industria recibe a sus aficionados con todo su glamour, el béisbol es todo eso y más. Como maquinaria de reloj suizo, empiezan a desarrollar todo su programa inaugural. Un equipo coordina el lanzamiento de la primera bola, otro la presentación de los viejos peloteros, la salida de Nolan Ryan, el himno, el vuelo del águila, el despliegue de una bandera de casi 100 metros y los aviones caza que salen desde una base militar para pasar sobre el cielo del estadio a dos minutos del arranque del partido.



Agustín Cedeño, mi compañero de gira, y yo, caminamos desde el hotel hasta el centro de la ciudad. Vamos solos, como si nadie quisiera retar al mal tiempo. Por dentro de las tiendas o los restaurantes se mueven sus habitantes, como si nada estuviese pasando, caminar para ellos es para locos, aunque en realidad lo nuestro es ahorro para poder comer en el Papadaoux, un restaurante especialista en mariscos. De regreso al estadio vemos un pequeño estadio de Pequeñas Ligas que no tiene ninguna ciencia, y nos arranca todo tipo de sueños, ¡cómo es posible que no exista uno en Nicaragua!

En el camerino de los Rangers hay algo extraño. Donde debe estar el nombre de Vicente Padilla dice Guillermo de la Cruz, le deseamos un gran año antes de despedirnos. Antes nos había mostrado todos los rincones de su casa, como si se alegrara de vernos. "Los voy a invitar a la finca en Chinandega para que vean lo bonita que es y los gallos que tengo", nos dice sin un asomo de vanidad y para la inauguración de la casa que ya va por los 6 millones de dólares espera hacer una bonita ceremonia. "Este es un regalo que he recibido de Dios"... Viajando en el Greyhound de Arlington a San Antonio, me digo a mí mismo, la experiencia es la vida por muy pequeña que sea, por eso la vivo, pensando en que será mejor cada día.





Salud Vicente, volveremos a vernos.