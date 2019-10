Un momento dulce para el Arsenal

El portero del Arsenal, el español Manuel Almunia, explicó tras la victoria por 3-0 frente al Sevilla que había "surgido el talento".



"Estamos en un momento dulce y hay que aprovechar ahora, cuando vengan las vacas flacas otro gallo cantará", declaró un alegre Almunia tras el encuentro.



"Ahora surge el talento, el talento que estos jóvenes jugadores tienen. Tienen un talento innato. Quizá con Henry jugábamos más para él y el talento de cada jugador no salía tanto, pero ahora cada uno es más libre en el campo y se está viendo", explicó.



"Sevilla es un gran equipo"



"La primera parte no fue tan buena porque el Sevilla es un gran equipo. No esperábamos que jugaran tan bien. Pero en la segunda parte, a raíz del gol hemos disfrutado más de nuestro juego", dijo el número uno en la portería de los 'gunners'.



"Este es mi momento y no pienso soltarlo. Es una oportunidad muy dulce que debo aprovechar", añadió.



En ese sentido Almunia habló de la posibilidad de jugar algún día en la selección. "No, es complicado, estoy acumulando partidos y sé que si hago una buena temporada con él Arsenal se abren puertas en todos los sentidos y la selección puede ser una".