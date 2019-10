A verse las caras

Con el Real Estelí de regreso a su nivel, anotando diez goles en sus últimos dos juegos, para subir al tercer lugar de la tabla del Clausura, y con el Deportivo Ocotal segundo, a dos puntos del líder Diriangén, las jornadas futboleras se esperan apasionantes. Ferreti, ubicado en cuarto, también debe meterse en la pelea.



Lo que pondrá un toque de mayor emoción a la disputa de los cuatro clubes que aspiran ir a semifinales del torneo es que en las venideras fechas algunos de ellos se estarán viendo las caras entre sí, con algunas cuentas pendientes por resolver.



En el Real Estelí, por ejemplo, aún recuerdan el revés que sufrieron a manos del Ferreti en el Estadio Independencia, donde no habían obtenido triunfo este Torneo de Clausura hasta el domingo pasado frente al San Marcos, con la goleada 6-2.



Qué mejor momento para Estelí que reencontrarse el domingo con Ferreti, en el Estadio del IND, con tres de sus figuras haciendo alarde de su talento. Ricardo Vega lleva cinco goles en dos juegos, Elmer Mejía tres y David Martínez uno, lo que refleja un mejor trabajo de equipo para enfrentar a este rival. Lo que se podría traducir en una mejor actitud en el juego.



El caso del Ferreti parece más complicado, porque aunque está en cuarto lugar no termina de convencer su idea táctica, que depende más de individualidades que del trabajo de equipo. Lo mejor que podría pasarle es sacar un empate al Estelí pero no contarán con Emilio Palacios y Erick Vallecillo, luego de ser expulsados el domingo en su derrota 2-1 con Real Madriz.



Diriangén y Deportivo Ocotal se medirán el domingo en el Estadio Roy Fernández de Ocotal, con la posibilidad de ubicarse en la cima si derrotan a los diriambinos.



En el primer duelo entre ellos, Diriangén venció 1-0 en Diriamba, pero entonces Ocotal no había sacado las uñas venciendo al Real Estelí y Walter Ferreti. Los ocotaleños ahora con once fechas han demostrado que su rendimiento no es casualidad.



Será una jornada que hay que seguir minuto a minuto, porque además de venganza los equipos prometen su mejor partido para derrotar a su respectivo rival.