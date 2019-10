Inicios tenebrosos

Listin Diario/ Santo Domingo



El comienzo de los Tigres de Detroit (0-7) es apenas el quinto peor de la franquicia, veamos:

En 1920 comenzaron con 0-13, terminando el año con 61-93. En 2002 fue de 0-11, finalizando con 55-106. En el ’03 iniciaron con 0-9, estableciendo posteriormente una marca en la Liga Americana, al perder 119 encuentros.



Mientras que en 1952 comenzaron con 0-8, totalizando: 50-104.



LOS RECORDS

En 1988, los Orioles de Baltimore iniciaron la temporada con 0-21.En 1997, los Cachorros establecieron una marca en la Liga Nacional, al comenzar con 0-14.



Los Senadores de Washington de 1904 perdieron sus primeros 13 compromisos. En el ’68, los White sox llegaron a tener 0-10.



Al tiempo que en 1988 los Bravos comenzaron con 0-10.





NOTA

En 1962, cuando los Mets debutaron perdiendo 120 juegos (récord), llegaron a tener 0-9.





EL PITCHEO DE KANSAS

Mientras Detroit estaba pasando trabajo en su división, los Reales llegaron a tener récord de 6-2, donde el pitcheo del club encabezaba las Mayores en efectividad (2.25).



Mientras su bullpen era de los mejores en rescates (5), promedio de la oposición (151), ponches (28) y promedio de carreras limpias (0.82).





INVICTOS

Hasta los juegos del viernes (inclusive), no habían perdido en la ruta: los Atléticos de Oakland, ni los Marlins de la Florida, al tiempo que en el hogar, Arizona era el único que no había perdido.





SIN GANAR

Detroit es el único que no le ha puesto número a la casa (0-6).





TORRE DEBUTANDO

El destacado manager continuó su racha de victorias al debutar con cada una de las franquicias en que ha trabajado:

Torre nunca ha perdido el primer juego con cada uno de los cinco clubes que ha dirigido:

1977 (Mets), 1982 (Bravos), 1990 (Cardenales), 1996 (Yankees) y 2008 (Dodgers).





CON LOS METS

Johan Santana ganó en su primera salida con los neoyorquinos, algo que no pudieron lograr en esta década estelares como Tom Glavine (2003) y Pedro Martínez (2005).