Sterling se agigantó

El Matagalpa que vimos ayer en el “Jackie Robinson” dista muchísimo del equipo que en su anterior compromiso batalló fieramente para derrotar de forma espectacular al Granada en un vibrante noveno inning... Lució como uno equipo colero, víctima del gran pitcheo de Sterling Aráuz y la feroz ofensiva del Bóer.



El Bóer noqueó en siete entradas 11x0 al Matagalpa, cuya nómina intimida, pero no a Sterling (2-1), quien hizo un trabajo extraordinario en los seis episodios que lanzó, antes que le hiciera erupción una ampolla en un dedo de su mano derecha. En los primeros cinco capítulos, Aráuz llegó a retirar a 14 rivales en fila, tirando para un hit, que se lo dio Justo Rivas en el primer episodio ya con dos outs. Apenas ponchó a uno, pero un sinker y su plena confianza hicieron que desfilaran ante él los rivales.



Aráuz tiró pelota de tres hits, dos de ellos ya en el sexto episodio, en que él salió del atolladero, iniciando un doble play sobre batazo de Jorge Luis Avellán. Lo relevó el zurdo Juan Pablo López, y aunque soportó dos imparables, también un doble play lo sacó de apuro para concretar la blanqueada.



Y mientras Sterling dominaba desde la colina, los artilleros del Bóer descifraban el pitcheo de Armando Hernández y Wilfredo Amador, sacándole provecho a tres errores.



Hernández (1-1) explotó rápido el pasado sábado, y ayer volvió a fallar. Después de los dos primeros outs del primer inning, el paracorto Elmer Reyes cometió error en tiro sobre batazo de Danilo Sotelo. Llegó Aníbal Vega y con largo jonrón por el rigth field puso el 2x0.



En el tercer episodio, también con dos outs, el Bóer hizo rally de cuatro carreras, en que medió un error. Vega bateó sencillo, Erick Morales recibió base y Sandor Guido los empujó con doblete a lo profundo del bosque central. Edgard Montiel siguió con hit empujador y alcanzó la intermedia por tiro. Julio Vallejos roleteó a segunda, donde Eddy Talavera hizo un gran engarce, pero Freddy Chévez no pudo retener la pelota, mientras anotaba Montiel. El 6x0 presagiaba un desastre.



Wilfredo Amador apareció en el cuarto inning, y como a Hernández, después de dos outs lo conectaron. Danilo Sotelo largó doble, avanzó por balk, y Vega siguió con otro, aunque fue out en la antesala tratando de apuntarse un triple.



El remate llegó en el quinto inning. Con un out, Sandor y Montiel batearon sencillos. Vallejos roleteó a tercera, pero Avellán perdió la esférica, lo que llenó las bases. Se ponchó Ramón Flores, pero Isaac Martínez respondió con hit productor de dos carreras; Mario Holmann empujó la décima carrera y explotó Amador. Relevó Javier García y Danilo Sotelo lo recibió con sencillo productor de la undécima, dejando la mesa lista para el nocaut.



De los 14 hits del Bóer, Edgard Montiel conectó de 4-4, Vega de 4-3, con tres remolques, para llegar a 14, Sandor y Sotelo de 4-2. Matagalpa bateó cinco hits, dos de Justo Rivas (3-2), quien batea .500 (16-32).