Milwood no retuvo el botín

Súbitamente, el “nuevo modelo” de los Rangers no está funcionando. Después de un balance hasta cierto punto alentador, con 5-4 en sus primeras tres series, el equipo de Ron Washington ha regresado a la mediocridad de los últimos años, al perder cinco juegos consecutivos con Toronto y Anaheim, espantando al público.



Anoche, ante 15 mil asistentes, Kevin Milwood estuvo manejando una ventaja de 4x0 construida durante las tres primeras entradas, pero terminó hundiéndose en los innings cuatro y cinco, y aunque no tuvo decisión en la derrota 7x4 ante a los favoritos del Oeste, Ángeles de Anaheim, el no poder sujetar el botín lo convierte en el gran culpable.



Millwood, que trabajó muy bien en sus tres primeras aperturas, pese a perder dos veces afectado por la suerte adversa, se descarriló con pitcheo de nueve hits y cuatro carreras limpias en cinco entradas, víctima del jonrón de Casey Kotchman. El relevista de Texas John Rupe, asaltado con tres carreras en dos innings, fue el perdedor.



Con Kason Gabard programado para hoy contra Toronto y Vicente Padilla para mañana, los de Texas esperan reaccionar para evitar deslizarse desde muy temprano hasta el fondo del barril.



Yanquis y Boston consiguieron imponerse a Tampa y Cleveland con el mismo marcador 5x3; en tanto los Tigres de Detroit por fin rugieron de verdad, y con cuatro jonrones derrotaron apretadamente a los Gemelos 6x5.



El tercer jonrón de Hideki Matsui, pitcheo de siete episodios para tres carreras del zurdo Andy Pettite y el salvamento cinco de Mariano Rivera, aseguraron el octavo triunfo Yanqui, por siete reveses. Boston, por su parte, con ofensivas de dos carreras en los innings siete y nueve, en el que sobresalió el jonrón del emergente Jason Varitek, doblegó a Cleveland, con el primer rescate de Hideki Okajima.



El pitcheo abridor de los Tigres siguió siendo vulnerable con Nate Robertson, pero jonrones de Gary Sheffield, Magglio Ordóñez, Miguel Cabrera y Carlos Guillén facilitaron el primer triunfo de Clay Rapada con el tercer salvamento de Todd Jones.



Los sorprendentes Marlins de Florida continuaron un inicio de ribetes espectaculares anulando 4x0 a los Bravos de Atlanta, aprovechando el bateo combinado de Hanley Ramírez, Mike Jacobs y Josh Willinghan como soporte del sereno pitcheo de Scott Olsen, quien se apuntó su segundo triunfo sin perder.



El jonrón 595 de Ken Griffey Jr. no evitó la derrota de los Rojos 9x5 ante los Cachorros, mientras los Mets de Nueva York, con pitcheo enérgico de Mike Pelfrey y el cuarto jonrón de David Wright, quien llegó a 15 remolques, blanqueaban 6x0 a los Nacionales de Washington, y Arizona (10-4) se imponía 8x2 a los cojeantes Gigantes.