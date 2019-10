Gran reto de Panal

De los managers competidores en el Campeonato de Béisbol de Primera División, Ariel Delgado es el que tiene la mayor exigencia, no sólo por ser debutante, sino porque dispone de un equipo capaz de pelear y hasta clasificar, pero debe “enracharse”.



Con la Unica (1-8) y Estelí (0-9) prácticamente fuera de competencia, y cuatro equipos fajados en la cumbre, Granada y Matagalpa (7-2), Bóer y Chinandega (7-3), Panal y su Somos Norte esperan ser más ganadores que sólo unos animadores del torneo. No ha fallado en sus duelos con la Unica y Estelí, a los que ha vencido dos veces cada uno, pero necesita vencer a los “grandes”, ante los que ha caído seis veces.



Chinandega los ha vencido 4x2 y 6x3, este último en diez entradas. Ante el Bóer pierde 3x0 y 8x4. Granada los derrotó 11x1, y Matagalpa, su rival de hoy a las seis de la tarde en Matagalpa, los superó 5x2 el seis de abril en Somotillo, con jonrón de Justo Rivas.



Ese será el mejor partido de la jornada de hoy, en vista de que el Bóer no debe tener problemas para superar a Estelí a las dos de la tarde en el IND, y Granada debe vencer a la Unica en Granada.