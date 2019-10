“Tengo para noquear”

El nicaragüense Marlon “La Rata” Aguilar parece que estará en su combate más exigente de su carrera, cuando se mida el viernes en el Gimnasio “Alexis Argüello” al panameño Danny “El Feroz” Díaz, quien ha estado suelto en sus declaraciones hasta para bromear con el seudónimo del pinolero.



“Voy a convertirme en el ‘Gato Feroz’ para comerme a la ‘Rata’ en el ring”, bromeó con una leve sonrisa Díaz, mientras conversaba con su entrenador Orlando Soto en el “Alexis Argüello”.



Pero fue lo único en tono de broma en la conversación con el canalero, quien a sus 30 años de edad espera que esta pelea le sirva para aparecer en el ranking de las 126 libras, e ir ascendiendo hasta recibir una oportunidad de título mundial.



“Vengo listo para fajarme en 12 rounds si la pelea estuviera programada a eso. Pero sé que puedo noquearlo, tengo cómo hacerlo con mi estilo frontal, chocador y con la izquierda, que si llego a conectarlo bien, no creo que me aguante”, advirtió el panameño con determinación.



Como se ha vuelto una costumbre en los boxeadores que han venido a enfrentarse a los nicas en las últimas veladas, Díaz asegura que viene con la mejor preparación de su vida pugilística.



“Entrené con buenos sparring, entre ellos Roinet Caballero, y adquirí mucha experiencia con la preparación de casi dos meses. Por eso estoy seguro que podemos ganar de cualquier manera, sin importar que también vi a la ‘Rata’ confiado en que puede ganarme. Es normal, pero en el ring se verá quién está mejor”, expresó el canalero.



Díaz hizo su última pelea en septiembre de 2007, la que perdió por nocáut técnico en cinco asaltos con su compatriota Ricardo Córdoba, quien venía de empatar dos veces en su intento de arrebatarle el título mundial de las 118 libras de la AMB a Wladimir Sidorenko.



“Sé que Aguilar ha visto algunos videos míos, pero son viejos de mis primeras peleas. En todo caso eso no me preocupa porque vengo listo para todo”, dijo Díaz, quien cuenta en su haber con 13 combates, una derrota y un empate.



Esta será su primera pelea internacional.



El nica, con un poco más de recorrido en el ring, lleva 16 triunfos y cuatro derrotas. También, esta es su cuarta pelea con un extranjero, las tres primeras las ha ganado.