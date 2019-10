“Quiero los dos títulos”

Posiblemente, nunca una carrera deportiva ha dependido tanto de la voluntad de un futbolista. Quizás sea el delantero más completo de los últimos años. Con su nueva camiseta está disfrutando la vida porque le está yendo color de rosas, llena de triunfos, goles y celebraciones.



El chichigalpino Ricardo Vega vive ese éxtasis. Rápido, potente, veloz, letal y ambicioso, es un depredador en el área rival.



Vega, fichado por Real Estelí, comenzó en el Scorpion. De allí salió bien, para recalar en Masatepe. Y con los “mondongueros” comenzó a consolidarse como goleador. En la campaña 2005-06, su primer año en Primera División, jugó 28 encuentros y marcó 13 goles, dando muestra de su exquisitez futbolística.



Delantero fuerte, que va bien de cabeza, que saca bien las faltas, que encara cuando se requiere, al balón le pega bien de media distancia con ambas piernas, sabe estar en el momento justo para remachar el cuero muerto y meterlo en las redes.



“Soy un delantero que ha evolucionado mucho, sin despegar los pies de la tierra, de buen olfato. Soy fuerte y le pego bien de media distancia. Cuando estoy en el mano a mano, no juego con el portero, sino que trato de adelantarme a sus pensamientos. He aprendido a moverme y a desmarcarme en el área”, dijo Vega.





¿Sabés que estás a punto de romper el récord de goleo de la franquicia?

“Sí, ya me dijeron. Es un orgullo para mí, pienso que será emocionante el gol 33 y el 34. Espero hacerlos lo más pronto posible, pero de nada sirve ser campeón goleador si el equipo no es campeón, me interesa la gloria del grupo”, comenta Ricardo.



“Estoy comprometido con Estelí hasta que finalice el Clausura. Es probable que deje el equipo para jugar en el VCP de Padilla. Todo depende de las negociaciones una vez que finalice la temporada. Si no llego a ningún arreglo con ellos, no me voy de Estelí”.



Vega anotó en su debut 13 goles al servicio del Scorpion. la temporada siguiente la jugó con Masatepe, anotando 19 veces. Y con Estelí lleva 31 tantos conseguidos. El récord de la franquicia esteliana está en poder del hondureño Elmer Mejía con 33 anotaciones conseguidas la temporada anterior, y esta se tambalea ante el ritmo vertiginoso del chinandegano Vega.





¿Cuál ha sido tu mejor anotación?

“La que le hice en la final del Apertura a Diriangén. Siempre he disfrutado los goles que les he hecho, pero con esta camiseta hay algo especial”, concluyó el “matador” del momento.