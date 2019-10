Por miedo no jugó en el 78

BUENOS AIRES / Télam / Agencias.– El ex entrenador del Barcelona, Johan Cruyff, reveló este martes en Catalunya Radio y que difunde el diario Sport, que en el año 1978 sufrió un intento de secuestro en su propia casa.



El "Flaco" explicó que "los delincuentes entraron en su casa, los ataron a una silla a él y a su mujer, amenazándoles con un fusil y en presencia de sus hijos".



Agregó que "su esposa intentó escapar y, aunque los secuestradores tenían el coche preparado en la puerta para fugarse, finalmente Cruyff también logró zafarse".



El ex jugador holandés, considerado uno de los mejores futbolistas de todas las épocas, explicó que ese fue uno de los motivos que lo llevaron a no disputar el Mundial del 78 en Argentina, y que él y su familia tuvieron que llevar escolta durante un año y medio, y que durante todo ese tiempo acudía a los partidos con protección policial.





Habla del Barça

Cruyff se ha quejado del pesimismo histórico que rodea al barcelonismo, y ha recalcado con vistas al enfrentamiento ante el Manchester United, que el Barça tiene “como mínimo” las mismas opciones que los ingleses para llegar a la final.



En su habitual artículo de los lunes en “El Periódico”, Cruyff insiste en que "el United también teme al Barça". Asegura el holandés que no comparte ese pesimismo que envuelve al barcelonismo, ante el Manchester United en el enfrentamiento de semifinales de la Champions.



“Sé que pensar así es muy del culé. En su balanza pesa más lo negativo que lo positivo. Por si sirve de algo, no comparto esta opinión. ¿Qué nos van a meter un saco? ¿Por qué? No tiene ninguna explicación", ha dicho.





En todo caso, Cruyff ha indicado que el Manchester United es el mejor de los tres equipos ingleses --los otros dos son el Liverpool y el Chelsea-- que quedan en liza en semifinales.



“Igual que digo que de los tres ingleses el Manchester es el mejor, estoy absolutamente convencido de que ellos piensan exactamente lo mismo del Barça. Que de todos los semifinalistas, los azulgranas son los más fuertes", ha insistido.



Además, Cruyff asegura que los de Frank Rijkaard pueden hacerle daño a los de Alex Ferguson, porque el estilo del Barça es muy diferente al que están acostumbrados los ingleses.



“(El Barça tiene) Gente que puede abrir el campo, crear espacios y jugársela en un uno contra uno. Ahí Messi es distinto a todos, Bojan, un talento en progresión, y Dos Santos un recurso interesante", ha opinado.