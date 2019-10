Cortas de Deportes

Di Stéfano, más que Zidane

MADRID / AFP.- El mítico goleador hispano-argentino Alfredo Di Stéfano es el mejor jugador de la historia del Real Madrid, por delante del francés Zinédine Zidane, según una encuesta llevada a cabo entre aficionados blancos.



Di Stéfano, que fue cinco veces mejor goleador de la Liga española (1954, 1956, 1957, 1958, 1959) logró 28.466 votos (de un total de 1.006.965). Zidane, autor del gol que dio la última Liga de Campeones al Real Madrid en 2002 (2-1 frente al Bayer Leverkusen en 2002) con una gran volea, obtuvo 28.344 votos. El actual capitán del Real Madrid, el delantero Raúl González Blanco, completa el podio con 28.090 sufragios.





Salón de la Fama Olímpico USA

CHICAGO, EU / AFP.- El boxeador mexicano-estadounidense Oscar De La Hoya y el retirado basquetbolista David Robinson, fueron elevados este martes, junto a doce deportistas más, al Salón de la Fama Olímpico de Estados Unidos.



De La Hoya, seis veces campeón mundial profesional, ganó la medalla de oro en los pesos ligeros en los Juegos de Barcelona-1992, donde el “Almirante” Robinson también se adjudicó el metal dorado con el primer “Dream Team” (Equipo de ensueño). Robinson también ayudó a los San Antonio Spurs a titularse en la NBA, y logró otra medalla de oro olímpica con Estados Unidos en Atlanta-1996.





Aguirre, nada con México

MADRID / AP.- El técnico del Atlético de Madrid, Javier Aguirre, rechazó una oferta para tomar las riendas de la selección mexicana de fútbol, reportó el martes la prensa española.



El Atlético no confirmó los informes del diario Marca, pero dijo que Aguirre se reunió el lunes con el secretario general de la federación mexicana de fútbol, Decio de María.



Aguirre fue entrenador del ''Tri'' en la Copa América 2001 y el Mundial de Corea-Japón 2002.



El contrato del timonel mexicano con el Atlético expira el 30 de junio, pero tiene una cláusula de auto-renovación por otra campaña si el conjunto rojiblanco se clasifica a los torneos europeos de la próxima temporada.



La prensa mexicana reportó que la contratación de Aguirre le costaría a la Federación unos siete millones de dólares hasta el Mundial de Sudáfrica 2010.



“No me han ofrecido la selección, hemos venido a hablar de cómo está el panorama, de los jugadores mexicanos que están aquí, me han preguntado del técnico”, dijo Aguirre, en declaraciones publicadas el martes por el diario Récord.



De María afirmó que la Federación no le hizo una propuesta formal a Aguirre.



“México está buscando técnico, eso es obvio, pero no venimos a ofrecerle la selección nacional”, expresó De María a Récord.