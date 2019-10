Padilla vs. Halladay

Vicente Padilla no abrirá mañana contra la temible batería de Boston, encabezada por David Ortiz y Manny Ramírez y Daisuke Matsuzaka en la loma, como se contemplaba, para la serie que inician los Rangers de Texas en el Fenway Park.



Pero lo hará hoy (5:07 p.m.) ante los Azulejos de Toronto, que quizá no lucen tan intimidante como los Medias Rojas, pero con Roy Halladay (2-1 y 3.00 de efectividad) en el montículo, el duelo se prevé altamente difícil de ganar.



Debe ser más difícil de lo que fue su última apertura, precisamente ante Toronto el 11 de abril cuando Padilla (1-1 y 3.79) perdió por primera vez en la campaña, derrumbándose luego de tres innings perfectos ante los Azulejos.



Su recta caminaba con autoridad y sus bolas de rompimiento estaban haciendo daño, pero en el cuarto soportó cuatro carreras y una más en el sexto, y el gran trabajo de los primeros innings que nos hacía soñar con su segundo triunfo al hilo, terminó en un colapso.



El chinandegano no sólo tendrá a la misma artillería en frente, con Vernon Wells, Aaron Hill, Marco Scutaro, Alexis Ríos y Lyle Obervay; tendrá a su peor rival no en la caja de bateo, sino en el montículo con Halladay, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana.



Sin embargo, era más complicado medirse a Boston y Matsuzaka, quien lleva 3-0 en triunfos y derrotas y con efectividad de 2.70.



Los Rangers, con balance negativo (6-9), deben encontrar apoyo para mejorar sus resultados, y Padilla necesita más que nunca demostrar que es capaz de aportar.



Y con la serie contra Boston, donde estarán frente a frente Matsuzaka vs. Mendoza, Jason Jenning vs. Jon Lester, y Kevin Milwood vs. Tim Wakefield, las cosas podrían complicarse más para los Rangers.



Por otro lado, en la página de los Pawtucket, fue anunciado que Devern Hansack estará fuera una semana después de la lesión que sufrió en su última apertura.