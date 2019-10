Bateo yanqui, hace estragos

Violencia pura con el madero. Rápidamente, tanto Clay Buchholz como Chien Ming Wang, estaban en un lugar peor que el infierno. Ambos fueron furiosamente bombardeados en una fiera batalla que ganaron los Yanquis a los Medias Rojas 15 por 9 con los abridores en la sala de cuidados intensivos.



Doble impulsador de Manny Ramírez en el inicio del juego y respuesta inmediata de los Yanquis con jonrones consecutivos de Bobby Abreu (2) y Alex Rodríguez (4), mantuvieron de pie y masticando sus uñas a la multitud en el histórico estadio que hizo posible Babe Ruth, y que cerrará sus puertas en septiembre o quizás octubre. En una guerra de 30 hits, la ofensiva yanqui que disparó 16, funcionó con cuatro operativos, uno de tres carreras y tres de cuatro, el último en el cierre del octavo, sepultando las posibilidades de reaccionar de los Medias Rojas.



En tanto, en San Francisco, fue fácil comprobar: ¡Qué difícil de vencer está el derecho de Arizona Brandon Webb!. Con pitcheo de 3 hits y 5 ponches, permitiendo sólo una carrera limpia, apretó tuercas a la batería de los Gigantes, mientras los Cascabeles edificaban una victoria por 4x1, asestándole al zurdo Barry Zito, el pitcher de los 126 millones, su cuarta derrota consecutiva.



Webb con 4-0 y 1.86, parece estar corriendo en busca de su segundo premio Cy Young. El “as de espadas” de Arizona viene de ganar 14, 16 y 18 juegos en las últimas tres temporadas obteniendo el Cy Young de la Liga Nacional en el 2006 y peleándolo en el 2007.



También nos percatamos, ¡Qué complicado es tratar de sujetar en estos momentos el ímpetu de Mike Jacobs!. El bateador zurdo que debutó en el 2005 con los Mets antes de ser involucrado en un cambio por Carlos Delgado, conectó 17 jonrones en el 2006 y 20 en el 2007 para los Marlins, y ahora está echando humo. El agitado Jacobs parece estar usando el bate de Mark McGwire. Anoche, con su sexto jonrón, empujó a los Marlins a una victoria por 6x5 sobre los Bravos y Tim Hudson.



No sigan preocupados por los Tigres de Detroit. Ya están en pie de guerra, rugiendo a todo pulmón. Pueden preguntarle sobre eso al ganador del Cy Young 2007 en la Liga Americana C. C. Sabathia, quien salió enloquecido luego de ser agredido con zarpazos en cuatro entradas. Los Tigres, que utilizaron a Armando Galarraga y se apoyaron en un jonrón con bases llenas de Edgar Rentería y el tercero de Miguel Cabrera, quien produjo 5 anotaciones, aplastaron 13x2 a los Indios, asegurando su quinta victoria luego de perder 10 veces en 12 juegos.



En otros juegos, Carlos Zambrano respaldado por el sexto jonrón de Derrek Lee, logró su segunda victoria para los Cachorros que saltaron 13-2 sobre los Rojos; Roy Oswalt de los Astros obtuvo su primer triunfo después de tres reveses imponiéndose 2-1 a los Filis; los Mets con John Maine (1-1) derrotaron 5-2 a los Nacionales.