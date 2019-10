Bedard y Soriano, lesionados

SEATTLE / AP

El as de los Marineros, Erik Bedard, fue colocado el martes en la lista de lesionados de 15 días por una inflamación en la cadera izquierda, una condición de la cual está mejorando.



Su paso a la lista de incapacitados es retroactivo al 9 de abril, y el pitcher admitió que no sabe con certeza cuándo podrá reaparecer.



Seattle transfirió cinco jugadores a los Orioles de Baltimore en febrero para adquirir al zurdo de 28 años, con el objetivo de apuntalar sus posibilidades de clasificarse a los playoffs este año.



Bedard debió ser reemplazado el domingo de su apertura prevista por segunda vez en ocho días.



El martes, Bedard dijo que se siente "mucho mejor" y que el dolor ha ido desapareciendo. Pero cuando le preguntaron si iba a poder lanzar en su siguiente turno, el viernes ante los Angelinos de Los Ángeles, Bedard replicó: "de ninguna manera".



Seattle anunció poco después que Bedard iba a ser colocado en la lista de lesionados.



Bedard fijó un récord para la franquicia de los Orioles al recetar 221 ponches la temporada pasada, pese a que se perdió el último mes debido a una lesión muscular.



En Chicago, los Cachorros enviaron el miércoles a la lista de lesionados de 15 días al toletero dominicano Alfonso Soriano, después de que una prueba de resonancia magnética confirmó que tiene una torcedura en la pantorrilla derecha.



El jardinero izquierdo se lastimó el martes por la noche mientras atrapaba un elevado de Ken Griffey Jr. en la parte alta del primer inning.



Soriano no salió a batear en la parte baja del episodio, y Mike Fontenot lo reemplazó como primer bate de los Cachorros.



Chicago elevó de las menores a Eric Patterson para ocupar el lugar de Soriano en el roster.





Si no es titular, no juega

SANTO DOMINGO

El intermedista de los Yanquis de Nueva York, Robinson Canó, quiere jugar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana, pero condicionó su participación en el torneo.



"Si voy a jugar regular estaré representando a mi patria con orgullo, pero si no soy el titular de la segunda base, prefiero no jugar", dijo Canó en declaraciones publicadas el miércoles en el vespertino dominicano El Nacional.



Canó es uno de los principales candidatos para ocupar el puesto junto con su compatriota Plácido Polanco, quien participó en la primera edición del torneo en 2006.



"Si no voy a ser titular en segunda no voy al Clásico", sentenció Canó.



República Dominicana es uno de los 16 países invitados al segundo Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará en marzo de 2009. En la primera versión, los quisqueyanos terminaron en tercer lugar.