Sufrida coronación

MADRID / AFP

El Valencia ganó este miércoles la Copa del Rey de fútbol al imponerse 3-1 al Getafe en una final disputada en el estadio Vicente Calderón de Madrid, en la que el equipo 'che' acabó sufriendo, a pesar de su buen comienzo.



Los tempraneros goles de Mata y Alexis no hacían suponer el sufrimiento final que pasaría el Valencia para lograr su primera Copa del Rey desde 1999, ante un Getafe que ha perdido su segunda final consecutiva en la competición y cosecha también su segunda decepción tras su eliminación en la Copa de la UEFA.



El Valencia, deseoso de una victoria que le salvara la temporada, comenzó el partido con más ganas, controlando el esférico y haciendo su juego, frente a un Getafe que esperaba en su campo buscando sorprender, aunque los 'che' estaban bien plantados en el terreno de juego.



Los 'azulones', que buscaban una victoria que les quitara el mal sabor que les dejó la eliminación en la UEFA ante el Bayern de Múnich y les asegurara una plaza en el torneo continental de nuevo, tenían auténticos problemas para parar a los hombres ofensivos valencianistas.



David Silva y Villa moviéndose a lo ancho delante, eran un auténtico incordio para la zaga 'azulona' y fueron auténticos protagonistas del primer tanto 'che'.



Villa pasó a la izquierda sobre Silva que centró al área donde se elevó Juan Mata para picar abajo un balón, que no pudo parar el guardameta Oscar Ustari (4).



Apenas habían tenido tiempo de reponerse del tanto los 'azulones' cuando llegó un nuevo corner que Silva sacó desde la derecha a la cabeza de Alexis, que se elevó por encima de la defensa del Getafe para marcar el segundo (11).



El Getafe acusó el golpe del segundo tanto, se le notaba fuera del encuentro, mientras en el centro sus cerebros Rubén de la Red y Javier Casquero tenían muchos problemas para mover el balón ante un Valencia que con el 2-0 se echó un poco para atrás.



Con un poco más de espacio, los 'azulones' empezaron a buscar la portería de Timo Hildebrand, aunque la zaga 'che' resolvía bien las escasas llegadas de la delantera rival.



En esta situación, el Getafe recurrió a pases largos y jugadas a balón parado, hasta que al filo del descanso el defensa italiano del Valencia Emiliano Moretti derribó dentro del área al rumano Cosmin Contra, en una falta sancionada como penal por el árbitro tras consultar con el línea.



Esteban Granero se encargó de transformar el penal (45+4) que acortaba distancias y daba aire a un renovado Getafe, que en el segundo tiempo salió con más ganas y empuje encerrando al Valencia en su terreno.



El propio goleador 'azulón' tuvo una buena oportunidad cuando estrelló un balón en el larguero, mostrando el nuevo empuje de su equipo.



Los 'azulones' empezaron a lanzar balones adelante buscando a sus dos delanteros Granero y el uruguayo Juan Albín que empezaron a llevar los apuros a la portería de Timo Hildebrand.



Pero cuando mejor estaba jugando el Getafe, Fernando Morientes, que había entrado por Villa (76), aprovechó un error de Ustari para recoger un balón en el área chica y marcar el tercero.



La victoria del Valencia no sólo ha devuelto la ilusión a la afición 'che', sino que le asegura un puesto en Europa la próxima temporada, cuando en la presente, a cinco puntos de las posiciones de descenso, aún lucha por terminar la Liga lejos de los puestos de peligro.