Golea la Juve

La Juventus quedó el miércoles a un paso de clasificar a la próxima edición de la Liga de Campeones, gracias a su goleada 3-0 sobre Parma por la Serie A del fútbol italiano.



David Trezeguet, Raffaele Palladino y Stefano Morrone en contra de su valla marcaron los tantos de la Juve.



Lazio terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del defensor Fernando Couto.



Con la victoria, Juventus quedó tercera con 64 puntos, con 12 de ventaja sobre el quinto AC Milan, cuando quedan cinco jornadas para el final de la competencia.



Inter lidera la liga con 75 unidades, seguido por la Roma, que tiene 71. La Fiorentina está cuarta con 56 y ocupa el último lugar que da un cupo a la Liga de Campeones.



La clasificación para el torneo continental sería un gran logro para la Juventus en su primer temporada en la Serie A tras el descenso por el escándalo de arreglo de partidos en 2006.



El Parma del entrenador argentino Héctor Cúper está a un punto de la zona de descenso.



El partido debía jugarse en marzo, pero fue pospuesto cuando un hincha de Parma fue asesinado en su camino al estadio.





El AS Roma, segundo de la tabla de clasificación de la Serie A del "calcio", derrotó 1-0 en el estadio Olímpico al Catania, mientras que en San Siro, Inter de Milán y Lazio empataron con el marcador en blanco, este miércoles en semifinales de ida de la Copa de Italia de fútbol.



El gol de la Roma lo obtuvo el capitán local Francesco Totti con un disparo de derecha a poco de haber vuelto de los vestuarios (47), tras un primer tiempo bastante aburrido ante un equipo que más que ganar la Copa busca asegurar su permanencia en la élite italiana.



Los "neroazzurri", por su parte, alinearon a un equipo "B" ante los "otros" romanos. Vieira, Zanetti, Maicon, Stankovic y Maxwell no fueron convocados y el argentino Esteban Cambiasso se quedó en el banco de suplentes. Así, el Inter sufrió en la primera mitad y, en la segunda, pese a mejorar su rendimiento, no logró inquietar la valla romana.



La vuelta se disputa el próximo 7 de mayo, y, con los resultados registrados este miércoles, se pueden augurar bastante abiertas a pesar de que el líder y su escolta en la Serie A no se esforzaron por jugar su mejor fútbol.