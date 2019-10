¿Pospondrán mandatoria?

La pelea mandatoria entre el nicaragüense William “Chirizo” González, número uno de la FIB en las 118 libras, y el campeón Joseph Agbeko, programada el nueve de mayo en Florida, podría postergarse siempre que Don King, promotor y apoderado del monarca, tenga éxito en su propósito.



“Hablé personalmente con Don King la semana pasada, y me comentó que quiere postergar la pelea, pero no me habló de fecha. En la FIB no han recibido comunicación al respecto, aunque tampoco descartaron la posibilidad”, dijo el costarricense Efraín Vega, apoderado del nica.



Sin embargo, Vega aseguró que no está interesado en darle más largas al asunto, y así se lo hizo saber al promotor norteamericano, quien no dejó de insistir en esperar un poco para que se midan González y Agbeko.



“La única manera, según me explicó la gente de la FIB, que se postergue el combate sería si nos ponemos de acuerdo las dos partes. Pero nosotros no estamos interesados en eso, tampoco sé las razones por las que quiere hacerlo Don King”, agregó el tico.



González, radicado en Costa Rica hace dos semanas para su preparación para la pelea, está en buenas condiciones como para enfrentar al ghanés en mayo, según comentó Vega, y también lo confirmó su entrenador Ramón “El Chino” Gutiérrez, que se encuentra en el país para subir algunos boxeadores hoy en la velada de Pinolero Boxing en el “Alexis Argüello”.



“William está en buenas condiciones. El miércoles salió en 121 libras después del entrenamiento. Lo malo sería que alarguen la fecha de la pelea, pero vamos a esperar qué pasa”, dijo Gutiérrez.



“Para mañana (hoy) tendré respuesta de la FIB sobre esta intención de King, pero la clave es que no hay solicitud oficial, ni tampoco las dos partes estamos de acuerdo para que se posponga la pelea por el título”, concluye Vega.