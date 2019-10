Argüello, brillante

Douglas Argüello tiró ayer demostrando que sus dos primeras aperturas en las que no admitió carreras limpias no eran producto de la casualidad, y en otra brillante labor no sólo mantuvo su efectividad perfecta, sino que logró su primera victoria con el Salem en clase A fuerte.



El nica caminó cinco innings en el triunfo de su equipo 3x0 sobre Lynchburg, que le dio dos hits, ambos en el tercero; otorgó tres bases y ponchó a tres. Eso fue suficiente para ganar, porque los tres relevistas que le siguieron no admitieron más libertades que dos imparables.



Argüello quedó con balance de 1-1 y 0.00 de efectividad, en 14 entradas de diez ponches, diez hits y siete bases por bolas.



En tanto, Aristides Sevilla echó a perder una ventaja de los Misioneros de San Antonio, esta vez de 6x2 cuando permitió cuatro carreras en un tercio de inning. Sacó el quinto sin problemas, pero no pudo sacar out en el sexto, al dar dos boletos y recibir dos sencillos.



Su efectividad se disparó hasta 10.80, con diez carreras limpias en 8.1 episodios.



Ofilio Castro con el Potomac se fue 4-0, remolcó una carrera, la sexta, y se ponchó por sexta vez en la temporada, quedando con .235 de average. Su equipo perdió 5x4 con el Wilmington. Everth Cabrera de los Turistas de Asheville, bateó de 5-1 ante el West Virginia, y cayó su promedio a .294, aunque su equipo ganó 6x3.