Una clara señal de advertencia dejó Marlon “La Rata” Aguilar en el pesaje para la pelea de hoy con el panameño Danny Díaz, al pesar en la báscula 125 libras y media, un poco menos de lo que está programado el combate en el gimnasio “Alexis Argüello”.



“Aquí estoy por debajo del peso, demostrando que tengo la mejor preparación para este reto”, expresó Aguilar. Y siendo más directo, agregó, “como dijo Díaz, si él pega con la zurda, que se prepare porque yo pego con las dos y con cualquiera lo puedo noquear”, comentó en tono nada amigable el nica después del pesaje oficial en el IND.



Esas palabras proféticas o no, al menos sugieren la batalla sin tregua que podrían escenificar en el ring, Díaz y Aguilar, en la reyerta estelar de la velada montada por Pinolero Boxing, y que pretende arrancar desde las 7:00 p.m., con nueve peleas en disputa.



“Ésta no es cualquier pelea. Por eso invito a los aficionados a que vayan al “Alexis Argüello” a ver esta guerra, donde sólo el que está mejor preparado saldrá con las manos arriba”, indicó el boxeador que por primera vez tendrá a cargo la pelea estelar.



El nicaragüense al igual que el panameño, buscan llamar la atención para encontrar un sitio e los ranking mundiales en las 126 libras.



“Lo tenemos bien estudiado. Vamos a trabajarlo con volados porque a pesar que tira muchos golpes, no pasa tantos y eso lo vamos a explotarlo para sacar la pelea”, concluyó Aguilar.



Díaz, también pasó sin problemas su paso por la pesa, marcando 126 libras y media, e igual que Aguilar se mostró seguro para ganar el combate al nicaragüense.



“En el ring se dirá la verdad”, dijo Díaz, siempre apoyado por su entrenador, el reconocido Orlando Soto, quien fuera uno de los mejores prospectos de Panamá en sus años mozos.



Otro que sorprendió a la hora de pesarse fue Orlando “El Duke” Membreño, que marcó 139 libras, una menos, para su combate contra el leonés William “El Indomable” Baca (140). Pero siendo justos, todos los involucrados en la velada no tuvieron problemas para dar el peso.