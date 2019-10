Tejada mintió

HOUSTON / AP

El torpedero dominicano Miguel Tejada le informó a los Astros de Houston que tiene 33 años, dos más que la edad que aparece registrada en la guía de prensa del club y en otros archivos del béisbol.



Tejada dijo que se quería sacar ese peso de encima y le pidió al gerente general Ed Wade que se corrija la información falsa que le dio a los Atléticos de Oakland cuando fichó con ese equipo en 1993, reportó el jueves el diario Houston Chronicle en su portal de Internet.



La directiva del club no estuvo disponible de inmediato para darle una reacción a la AP. Los Astros completaban el jueves una serie de tres partidos contra los Filis en Filadelfia.



Tejada en realidad tenía 19 años cuando firmó su primer contrato con un equipo de Grandes Ligas mientras vivía en Baní, un sector pobre en República Dominicana. En ese momento, según el jugador, un entrenador local le sugirió que dijera que tenía 17.



''Yo era un niño pobre que quería firmar'', dijo Tejada al portal del Chronicle. ''Ahora me siento liberado. Era algo que tenía presente''.



El ex jugador más valioso de la Liga Americana fue fichado por Juan Marichal, aunque Tejada aseguró que el ex pitcher dominicano y miembro del Salón de la Fama no sabía de su mentira.



Wade y Tejada dijeron que la tarjeta verde, la licencia de conducir y otros documentos legales en Estados Unidos reflejan su verdadera fecha de nacimiento, el 25 de mayo de 1974.



La guía de prensa de los Astros dice que Tejada nació el 25 de mayo de 1976.