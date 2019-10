Sorprende el Somos Norte

Winston Martínez, con jonrón en el cierre del octavo inning, encabezó un rally de cuatro carreras con que el Somos Norte remontó el marcador y derrotó 6x4 a los Tiburones del Granada, en lo que fue la victoria 97 de Marvin Zelaya en su carrera.



Granada ganaba 4x2 al llegar al cierre del octavo inning, después de que el zurdo Mario Peña se enderezó de un difícil segundo inning en que le anotaron dos carreras y que tuvo casa llena en el tercero. Rally de tres carreras en el tercero, dos producidas por Domingo Álvarez, y el cuarto jonrón de Juan Oviedo en el cuarto inning, tenían en ventaja a los orientales.



El zurdo Esteban Pérez relevó el octavo y lo recibió el novato Benjamín García con sencillo. Seguidamente, Winston Martínez jonroneó para empatar el partido a cuatro carreras. Fue el primer jonrón de Martínez en la Primera División, desde su debut en 2005 con Estelí.



Noel Rojas recibió base por bolas, Humberto Macías siguió con sencillo, y por error del right, Rojas avanzó a la antesala, para anotar por fly de sacrificio de Jaime Soza. José Luis Sáenz relevó. Dominó a Reymundo Leytón en rola al cuadro, le dio base intencional a Melvin Bermúdez, pero Emilio Villegas respondió con sencillo empujador.



El triunfo fue para Marvin Zelaya (2-1), que fue la 97 de su carrera, relevando al zurdo Asdrudes Flores, quien hizo un buen trabajo en seis episodios. A Asdrudes le batearon seis hits y le hicieron las cuatro carreras. Zelaya tiró dos innings sin hit, otorgó una base y Yorvin Hernández tiró el noveno episodio.



Mario Peña no tuvo decisión en siete innings de cinco hits, dos carreras y tres ponches. Perdió Esteban Pérez (0-1), que sólo sacó un out y le anotaron cuatro carreras.



Juan Oviedo tiene la triple corona ofensiva. Bateó de 4-1, y promedia .610, 16 carreras empujadas y es colíder en jonrones con 4. Lleva racha de once juegos bateando de hit.