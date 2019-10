González en jaque

En una movida de última hora, por presiones de la FIB, William “El Chirizo” González, número uno de las 118 libras, se confirmó, hará su pelea mandatoria con el campeón Joseph Agbeko el 19 de mayo, siempre que presenten el contrato del combate a más tardar el lunes 21 de abril, de lo contrario hasta podría perder el chance de disputar el título.



La FIB así se le notificó al apoderado de González, Efraín Vega, quien se vio obligado a gestionar con la promotora de boxeo Warriors, encargada del nica, para obtener de una vez por todas, el contrato de la disputa por la corona.



“Es cierto, nos pusieron un ultimátum para tener el contrato a más tardar el lunes pero me siento más tranquilo porque tenemos fecha del combate. Ya tengo en mi mano el contrato, sólo falta que William lo firme y a primera hora de mañana (hoy) lo enviaríamos a Warriors y ellos se encargarán de mandarlo a la FIB.”, dijo Vega desde Costa Rica.



Pero todavía no está ganada la partida para el retador número uno de la corona, porque aún falta que envíen en tiempo y forma el contrato a la FIB, tomando en cuenta que William está en Nicaragua y debe salir hoy rumbo a Costa Rica para firmar el documento.



“El único que estaba interesado para que la pelea no se hiciera en mayo era Don King pero con este ultimátum, estábamos obligados a ponernos de acuerdo”, agregó el apoderado.



“No podíamos perder esa oportunidad de título, porque así de claro me informó la FIB que de no haber contrato, perdíamos todo”, agregó.



Aunque se habla de 19 de mayo en una velada en Florida, no hay ninguna pelea programada para esa fecha, algo que se tendrá que definir, pues el mismo Vega aseguró a EL NUEVO DIARIO que sólo sabía que sería en esa estado el combate.