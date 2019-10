Matsuzaka con 4 y 0

Mientras Daisuke Matsuzaka logró su cuarto triunfo con los Medias Rojas, que destrozaron 11x3 a los Rangers, guiado por gran slam de David Ortiz, Johan Santana sufrió para adjudicarse su segunda victoria en el duelo en que los Mets derrotaron 6x4 a los Filis.



El japonés recibió el apoyo de Ortiz en la tercera entrada, con el jonrón con casa llena ante el abridor Luis Mendoza, que no salió en la cuarta entrada. Otro rally de cinco en el quinto, con jonrón de Dustin Pedroia puso un categórico 9x1 para Boston, que cerró su producción con dos carreras en el octavo.



Matsuzaka (4-0) admitió dos más en el sexto por jonrón de Hank Blalock, que obligaron al manager a sacarlo del partido. El nipón ganó tirando 5.1 innings con tres carreras limpias y desmejoró su efectividad a 3.14.



En tanto Santana recorrió siete innings de 10 ponches y dejó ganado el partido 5x1, luego que no sacó out en el octavo, en una entrada en la que Filadelfia anotó tres y se acercó 5x4. Chase Utley dio jonrón a Santana (2-2), pero no evitó la derrota.



Con un racimo de siete carreras en la sexta entrada, y Daniel Cabrera tirando siete innings de cuatro, los Orioles de Baltimore derrotaron ampliamente 8x2 a los Yanquis de Nueva York.



Cabrera (1-0) y Phil Hughes, de Nueva York se trenzaron en duelo de pitcheo con pizarra 1x1 antes que los Orioles enviaran a 11 hombres a la caja de bateo en el sexto.



En otro duelo, pero entre Cliff Lee, de Cleveland, y Francisco Liriano, de los Mellizos, el primero logró su tercera victoria de la campaña lanzando para dos hits sin carreras en ocho entradas, para guiar a los Indios al triunfo 4x0 sobre Minnesota.



Con Jim Thome disparando el jonrón 511 de su carrera, los Medias Blancas de Chicago vencieron 9x2 a Tampa Bay. La victoria fue para Javier Vásquez (3-1).



En las menores, Gonzalo López hizo una gran labor de cinco innings sin carreras, dos hits, dos boletos y cuatro ponches con los Pelícanos de la Playa Myrtle, pero salió sin decisión en el triunfo de su equipo 4x2 sobre Kinston. López, que dejó el juego 0x0, mejoró su efectividad a 4.61.



Ofilio Castro, con los Potomac, bateó de 4-1 y quedó bateando .236, pero al menos los Nacionales ganaron 6x1 al Wilmington. A Everth Cabrera con el Asheville le fue mejor, al irse de 4-1 pero anotó dos veces, disparó un doble, recibió una base, se robó la décima almohadilla de la campaña y batea .291.