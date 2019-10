Kaká se entiende con Ronaldinho

ROMA / AP

Kaká aseguró el viernes que no tiene ningún problema para jugar en el Milan junto con Ronaldinho, cuyo traspaso del Barcelona es dado por hecho por la prensa deportiva italiana.



''No hemos tenido jamás algún problema, quien dice que no podemos jugar juntos se equivoca'', declaró a los periodistas cuando le consultaron su opinión sobre la eventual incorporación de su compatriota brasileño al Milan.



Dijo que en el mundial de 2006, la selección brasileña no anduvo muy bien por varios motivos, ''pero después hubo otras ocasiones en las cuales hemos jugado juntos, no hemos tenido problemas ni los tendré si viene al Milan''.



El atacante del Barcelona de 28 años recibirá 18 millones de dólares en el Milan durante cinco temporadas, según la Gazzetta dello Sport.



El diario señaló que el club italiano le ofreció 30 millones de dólares al Barsa por su pase.