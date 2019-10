¡Sorprendente!

El viernes, la Unica cayó ante Estelí mientras Chinandega le ganaba un gran duelo al Matagalpa y forzó cuádruple empate en el primer lugar del Campeonato de Béisbol de Primera División… Sin embargo, ayer los universitarios produjeron un gran impacto al derrotar 5x3 a la tropa de Argelio Córdova en el estadio Roberto Clemente.



Fue hace once días cuando el zurdo Isidro Pantoja le lanzó juego sin hit ni carrera a la Unica, en nocaut 16x0 en siete entradas, pero ayer el equipo que sólo había obtenido una victoria, derrotó a uno de los grandes, y hasta se vengaron de Pantoja.



Luego de que Chinandega se adelantó en la pizarra 1x0 en el cuarto inning, por fly de sacrificio de Larry Galeano con casa llena ante Ismael López, la Unica le dio vuelta al marcador en el cierre, gracias a doble productor de dos de Erick Alfaro.



Chinandega volvió a la carga en el quinto inning con dos anotaciones. Con casa llena y un out, error del antasalista Harvin Murillo permitió el empate a dos, y sencillo de Próspero González contra el relevista Arles Zelaya, dio la ventaja 3x2.



Norman López abandonó la colina después de lanzar cinco innings de dos carreras, seis hits y cuatro ponches. Isidro Pantoja llegaba a poner el orden, pero después de un out, dobles consecutivos de Douglas Fuentes y Byron Obando nivelaron las acciones, y en sexto, entre la protesta firmada de Argelio Córdova por la utilización de dos tipos de pelota, la Unica se le fue encima a Pantoja.



Harvin Murillo recibió boleto. Franklin López falló en intento de toque y entregó a Murillo en la intermedia. Luis Vallejos siguió con sencillo, y Nemesio Pavón los remolcó con triple, que sentenció el partido.



Ganó Arles Zelaya (1-2) tirando 4.2 innings sin anotación, cuatro hits, cuatro ponches y dos boletos. Perdió Pantoja (1-1), que soportó tres carreras limpias y cuatro hits, de ellos dos dobles y un triple.



La Unica bateó 10 hits, Pacón y Obando 3-2 y Vallejos 4-2. Chinandega conectó nueve hits, con Próspero y Norlan Canadles de 3-2 y Juan Carlos González 4-2.





Posiciones



EQUIPOS JG JP JD

Matagalpa 9 3 ---

Granada 9 3 ---

Bóer 8 4 1.0

Chinandega 8 4 1.0

Somos Norte 5 7 4.0

Unica 2 10 7.0

Estelí 1 11 8.0



Juegos de hoy:

Estelí vs. Matagalpa en Ocotal

Somos Norte vs. Unica en Somotillo

Bóer vs. Chinandega en IND