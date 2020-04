Ocotal reta a Diriangén

La jornada 12 del torneo de fútbol Clausura 2008, que se juega hoy a partir de las once de la mañana, luce interesante, con el Ocotal recibiendo al líder Diriangén, con pretensión de tumbarlo, y el Estelí aterrizando en Managua para atacar al Ferreti.



El crecido Ocotal se mide con Diriangén en el “Roy Fernández”, a partir de las tres de la tarde, con dos sueños, el histórico de acceder a la semifinal del Clausura por primera vez por el torneo que está viviendo el equipo fronterizos, y la posibilidad que tiene Diriangén de terminar en la cima del torneo que le permita disputar un boleto a la final del certamen.



Ocotal recibe a Diriangén con el objetivo de sumar puntos y mantener intactas sus opciones de clasificarse para la semifinal, con el recuerdo fresco de la derrota de la primera vuelta por lo inexpugnable que ha sido en su cancha, la visita corre peligro de perder la “virginidad”.



Los fronterizos afrontan la visita del líder con la moral muy alta con mucho morbo, convencidos de que las diferencias no son tan amplias, como se cree.



Si la visita de Diriangén a la ciudad fronteriza siempre ha tenido mucho gancho en Ocotal, ahora nadie quiere perderse este partido en el que los blancos y negros llegan a Ocotal dispuestos a mantener o reforzar su liderazgo, ante un Ocotal que sabe a lo que juega, lo hace bien y en modo alguno salta al campo como comparsa.



Walter Ferreti y Real Estelí se enfrentan en el olímpico del IDN en un encuentro en el que el equipo local necesita ganar para alcanzar la clasificación para la semifinal, frente a un Real Estelí que viene en ascenso sumando de a tres que lo han colocado en la tercera plaza con 20 puntos amenazando con seguir subiendo

Con objetivos definidos y claros, ambos equipos jugarán un partido intenso, al que Estelí llega tras haber goleado 6-2 a San Marcos y Ferreti tras dos derrotas seguidas en sus visitas a Diriangén y Real Madriz.



Este enfrentamiento cobra importancia para Ferreti porque otra derrota significaría la tercera consecutiva, algo que no se ha producido en toda la temporada.



En el olímpico de San Marcos, Deportivo América y San Marcos tratarán de mantener aliento como equipos de Primera División, ambos con un mismo presente. Ambos necesitan reencontrarse con la victoria cuanto antes en el torneo para evitar complicaciones y sellar la presencia de forma matemática.



Con las mismas urgencias a partir de las once de la mañana en el estadio Glorias Costeñas de Bluefields, Real Madriz visita a la escuadra del Caribe para evitar con un triunfo entrar a la zona de repesca.