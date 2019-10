Hanley, un líder joven

PARA EL NUEVO DIARIO

Miami, Florida



Hanley Ramírez es uno de los baluartes del equipo de los Florida Marlins y su bateo oportuno es una de las razones por las cuales los peces están sorprendiendo en esta temporada 2008.



Su bate se ha mantenido caliente en las tres primeras semanas de esta temporada, ubicándolo entre los cincos mejores bateadores del viejo circuito, con promedio de .382. Amablemente conversó con EL NUEVO DIARIO, después de una agitada práctica antes del partido frente a los Nacionales.



“Estas tres primeras semanas las estamos disfrutando al máximo, mucha gente comentó que teniendo la nómina más baja de las Grandes Ligas íbamos a ser presa fácil en cada partido, lo que no sabían es que este equipo siempre se ha caracterizado por ser aguerrido desde el inicio hasta el fin”, confesó positivamente Hanley Ramírez, quien está en su tercera temporada con los Florida Marlins.



Después de haber ganado el premio al novato del año en la temporada de 2006, muchos pensaban que este jugador oriundo de República Dominicana se vería afectado por el maleficio del segundo año, pero Ramírez no tuvo tiempo ni de pensar en esas supersticiones, debido a que se mantuvo desde el inicio batallando para alzarse con el título de bateo.



Apoyado por sus compañeros de equipo en cada turno al bate, quienes lo alentaban para que no cayera presa de los nervios, fue sumando puntos hasta codearse con Matt Holliday, el ganador de la corona de bateo en la Liga Nacional, hasta los últimos días de la pasada campaña.



“Con la partida de Miguel perdimos un líder, pero estoy seguro de que estoy listo para asumir esa responsabilidad dentro del equipo, ya que toda mi vida de pelotero he fungido como un líder, animando a mis compañeros en cada equipo en que he participado”, señaló Hanley . “Todos sabemos en esta novena que el talento esta aquí y cualquiera podría convertirse en líder”, afirmó confiando plenamente en que Mike Jacobs o Josh Willingham tengan una excelente temporada.



A la defensiva, Hanley ha trabajado horas extras para mejorar las pequeñas fallas cometidas en sus dos campañas previas, aprovechó la temporada muerta para operarse su hombro lastimado que lo mantuvo en la lista de lesionados en par de ocasiones el año pasado.



“Me gustaría que mantuviéramos este ritmo alegre durante toda la campaña y todos los que se atrevieron a pronosticar que seríamos el peor equipo, tendrían que dedicarse a otra profesión’ comentó el dominicano, seguro de que los Florida Marlins tendrán un buen desempeño en el 2008.



Sus números del año pasado fácilmente serán superados por este joven de 25 años cumplidos, quien a esta edad ya sabe las responsabilidades y obligaciones diarias para convertirse en un líder para su equipo.