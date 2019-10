Real, casi campeón

SANTANDER



Real Madrid defendió bien el tempranero gol inicial de Raúl, ante un combativo y ambicioso Racing que hizo méritos para algo más, y sumó tres puntos de oro que le acercan al título, con diez unidades de ventaja con respecto al Villarreal, a falta de quince por disputar.



Los dos equipos afrontaban el partido con mucho más que ganar que perder. Los resultados de los partidos adelantados al sábado favorecían al Real Madrid y al Racing, en el caso del líder por el nuevo pinchazo del Barcelona y en el de los cántabros porque la derrota del Atlético de Madrid les daba opciones de acceder a puestos de Champions.



En juego tres puntos que para el Real Madrid supondrían dejar la Liga prácticamente sentenciada y para el Racing hacer otro tanto con la UEFA y mantener el sueño de entrar por primera vez en Europa, por la puerta grande, la Champions.



En la primera ocasión en la que Robinho y Robben intercambiaron sus posiciones, Sneijder combinó con el brasileño para que éste, desde la banda izquierda, sirviera un balón de oro a Raúl, que tocó ligeramente para batir a Toño, por bajo.



Con el marcador a favor, el Real Madrid retrasó ligeramente sus líneas y el Racing tuvo más presencia, pero sin crear demasiado peligro ante la portería de Casillas.



Y así se llegó al descanso, después de quince minutos iniciales de buen juego del líder, que tras el gol se mostró mucho más especulativo y acabó agobiado por el Racing en el último cuarto de hora.



Entre Smolarek y Tchité crearon una excelente ocasión para empatar, pero el burundiano, que no tuvo su tarde, no se atrevió a chutar con la izquierda y, mientras buscaba posición para hacerlo con la derecha, llegó Heinze y le arrebató el balón.



Real Madrid pudo sentenciar en el minuto 32, cuando Robben ganó la espalda a la defensa local y aprovechando que Toño no salió a despejar engatilló un buen disparo que salió ligeramente desviado. Y, con el tiempo cumplido Higuaín marcó, libre de marca.



Quizá mereció más el Racing, por posesión y mayor número de ocasiones, pero lo cierto es que el Real Madrid jugó un partido serio e inteligente que le acerca a revalidar el título de Liga.