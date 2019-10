Ballack vuelve a los entrenamientos seis meses después de su lesión

El centrocampista alemán del Chelsea, Michael Ballack, volvió a los entrenamientos seis meses después de sufrir una lesión en el tobillo izquierdo, indicó el capitán de la selección alemana este sábado en el diario Bild.



"Puedo entrenarme normalmente. Por el momento me entreno en solitario, pero parto del principio de que volveré a jugar de aquí a final de año", explicó Ballack en el diario Bild.



El periódico alemán publica varias fotografías de Ballack con el balón, tomadas en el centro de entrenamientos del club de Londres.



El ex jugador del Bayern Múnich, que viste la camiseta del Chelsea desde el verano (boreal) de 2006, no pudo dar una fecha precisa para su vuelta a la competición.