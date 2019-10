Creció el Ferreti

Walter Ferreti recuperó la tercera posición de la tabla al ganarle 1-0 al Real Estelí en un partido en el que fue más efectivo que brillante. Un magistral disparo de pierna zurda a pelota quieta sobre la frontal, ejecutado por el hondureño César Salandia, a los 37 minutos de la primera parte, fue el tanto que decretó el segundo triunfo en fila de los rojinegros capitalinos.



La diferencia entre ambos equipos no sólo está en la tabla, ya que Ferreti lucha por un puesto en la semifinal. Ferreti encaró el partido con esfuerzo a lo largo del segundo tiempo, en que quedó con diez hombres por la expulsión por doble amonestación del volante central Óscar Blanco. A Estelí no le sirvió de nada el empeño y empuje que mostró en algunos momentos para puntuar en este desplazamiento.



El equipo esteliano mantuvo la iniciativa en el juego durante casi todo el primer periodo, especialmente durante el primer cuarto de hora, cuando manejó el balón y se aproximó con frecuencia, pero sin acierto, a la meta de un por ratos indeciso Denis Espinoza. Sin embargo, Ferreti abrió el marcador en la primera ocasión que dispuso, gracias a una acción de otra galaxia de Salandia, quien cruzó un balón imposible de parar por Carlos Mendieta.



El poder ofensivo del “Tren” partía de las penetraciones de Ricardo Vega y de los centros desde cualquier posición de parte del argentino Hugo Silva, asistencias que no hicieron efecto a pesar de que se produjeron algunos errores defensivos, tanto de los centrales como del propio portero local. Estelí se aproximó con más frecuencia a la meta rival, pero el marcador no se volvió a mover.



Deportivo América hizo un ejercicio de mayor dinámica para superar sin paliativos a un desdibujado San Marcos, que sucumbió en su cancha 3-1 en un partido que tuvo goles de calidad y momentos de buen fútbol. La cuenta la abrió Wilber Sánchez, quien remató estupenda asistencia del hondureño Jaime Crisanto.



La segunda anotación fue de antología conseguida por el mismo Crisanto, quien anotó un gol olímpico que disfrutó y celebró la afición de San Marcos a los 40 minutos. El tercer gol lo hizo el también hondureño Jorge Martínez. Por los locales descontó el argentino Batista Alfredo. Este triunfo da respiro al América en su lucha por no disputar la repesca.



En el Glorias Costeñas, anotaciones de Félix Rodríguez y Clifford Wilson a los 15 y 43 respectivamente, dieron la necesitada victoria 2-1 a Bluefields sobre Real Madriz. Bluefields recuperó en su estadio el partido ante Real Madriz y lo ganó entregando una clara demostración de no pasar por la pena de la repesca un momento de gran salud. Mario Morales descontó por Madriz.



En la lucha de punteros, Deportivo Ocotal y Diriangén empataron a un gol. Los “Caciques” tomaron la delantera a los 72 minutos por intermedio de Jorge Portocarrero y lo niveló el hondureño Howall Mejía a los 83. Con este resultado los dos primeros lugares siguen iguales.



Diriangén lidera la tabla con 28 puntos, Ocotal llegó a 26, Ferreti sube al tercero con 23 unidades, Estelí es cuarto con 20 puntos. Ricardo Vega sigue al frente de los goleadores, con 31 dianas conseguidas.