Carew, lo máximo

Cuando tu nombre es tan inspirador como los de Ty Cobb, Ted Williams, Pete Rose y Tony Gwynn, es porque eres reconocido como un fenómeno del bateo. Rod Carew sabe lo que es cabalgar entre la grandeza de los atormenta-pitcheres con una sólida reputación, no por su poder, sino por su asombrosa destreza.



Carew llegó a ser tan magistral en el cajón de bateo que parecía haber estudiado ese difícil arte en Harvard o en Oxford, y haber aprendido a realizar esos trazos con “el pincel”, trabajando a la orilla de genios frente al lienzo como Dalí o Goya.



Fue tan bueno Carew que se caracterizó por convertir bolas malas en imparables sumando puntos. Ted Williams, quien obtuvo seis cetros de bateo, se atrevió a decir que si Carew atacara solamente strikes, podría ser capaz de acercarse a los .600 puntos. ¡Diablos!, ¿alguien dejando a Williams con la boca abierta? Pueden creerlo.



Entre el mexicano Beto Ávila, Campeón Bate de la Liga Americana en 1954 y el venezolano Magglio Ordóñez, líder del mismo circuito en 2007, hay otros 11 latinos que se coronaron, pero el más brillante e impactante de todos ha sido Rod Carew con sus siete títulos, incluyendo una racha de cuatro consecutivos, interrumpida en 1976, cuando el último día de la temporada, en el último turno al bate, perdió la pelea frente a George Brett -favorecido por un hit discutido que Steve Byre no pudo fildear- y Hal McRae. El canalero terminó a dos puntos de Brett y uno detrás de McRae.



Si como se hace ahora, las bases por bolas hubieran sido consideradas como apariciones en el cajón de bateo, Beto Ávila habría quedado segundo de Ted Williams en aquel 1954. El mexicano, con 189 hits en 555 turnos, registró porcentaje de .341 contra .345 de Williams, pero los 136 pasaportes que recibió el extraordinario bateador de los Medias Rojas, lo sacaron de la pelea, algo que no afectó a Barry Bonds al estar cubierto por la modificación.



Así que, de esa forma, Ávila, de los Indios de Cleveland, se convirtió en el primer latino campeón de bateo. Fue necesario esperar siete años, para conocer al segundo, Roberto Clemente de los Piratas, en 1961 con .351 de promedio. El formidable boricua agregó otros tres títulos en los años 64, 65 y 67, con averages de .339, .329 y .357.



Paremos un poco para fijar un detalle: en los años 64 y 65, las dos ligas vieron coronarse a latinos, una coincidencia posible por el ruidoso debut del cubano Tony Oliva en la Gran Carpa asegurando dos títulos consecutivos: .323 en 1964 y .321 en 1965, abrazándose con Clemente. Ese accionar de Oliva con los Gemelos de Minnesota en sus dos primeros años, es todavía una proeza inigualable. El cubano agregó un tercer cetro en 1971 con .337 de promedio.



Previamente, en 1969, Carew hizo su aparición en el escenario de lo grandioso con el uniforme de los Gemelos, consiguiendo su primera corona de bateo con .332 puntos. Después de la conquista de Oliva en 1971, Carew se volcó con una voracidad impresionante obteniendo cuatro cetros en fila: .318 en 1972, .350 en el 73, .364 en el 74 y .359 en el 75. Fue superado por dos pestañas en el 76 y regresó al trono en el 77 con su fabuloso porcentaje de .388 puntos, que obligó al público a la revisión diaria de los box scores, y continuó en el 78 con su séptima corana al registrar .333 de average.



Cambiado a los Angelinos antes de verlo convertirse en Agente Libre, Carew continuó bateando sobre .300 pero no volvió a capturar un título de bateo.



El dominicano Mateo Alou, compañero de equipo en los Piratas, se atravesó en el camino de Clemente coronándose en 1966 con .342 de promedio. Precisamente, ese año, Clemente consiguió su único reconocimiento como Más Valioso, superando al zurdo Sandy Koufax, quien ganó la triple corona con los Dodgers campeones.



En la Liga Nacional, el dominicano Rico Carty con .366 en 1970, el venezolano Andrés Galarraga, que promedió .370 en 1973, y el dominicano Alberto Pujols que se elevó hasta .359 en 2003, completan la lista de cinco latinos ganadores de titulos de bateo.



En tanto, en la Liga America, cierran el grupo de ocho latinos, el dominicano Julio Franco con .341 en 1991, el boricua Edgard Martínez, que registró .343 en 1992 y .356 en 1995, Alex Rodríguez, muy joven todavía, con .358 en 1996, Manny Ramírez, otro dominicano bateando .349 en 2002, y el venezolano Magglio Ordóñez con sus .363 puntos en 2007.



La pregunta ¿quién será el próximo latino? puede tener una pronta respuesta quizás con el chavalo dominicano de los Marlins Hanley Ramírez, pero ¿quién podrá retar a Carew con sus siete coronas?, no parece tener forma, ni fondo. Parece ser algo que perdurará por los siglos de los siglos.