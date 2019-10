“No dudé en venir”

“Es un placer venir a Nicaragua para empujar un poquito el béisbol acá. Cuando me preguntaron de Major League Baseball si quería venir acá, no lo dudé en ningún momento, porque es importante para un latino ayudar a nuestros países”, dijo Rob Carew, a su arribo anoche a Nicaragua para impartir desde hoy clínicas de bateo.



Aunque ya no luce aquella figura imponente con la que se hizo respetar con sus siete títulos de bateo en las Mayores, Carew se mostró muy accesible a los medios de comunicación, con la misma sencillez con que tomaba el bate para conectar los envíos de sus rivales.



El panameño ofrecerá una conferencia de prensa hoy a las 10:00 a.m. en la universidad American College, donde brindará, junto a cinco entrenadores más traídos por Major League Baseball, las clínicas que ofrecerá en el Estadio “Jackie Robinson” y en Masaya en el Estadio Roberto Clemente.



“Todos los latinos tenemos que unirnos para ayudar a la juventud para que siga interesada en seguir jugando a la pelota, como lo hicimos nosotros”, agregó Carew, ahora a sus 62 años, pero que sigue demostrando el amor que sintió por el deporte que tanta grandeza le dio.