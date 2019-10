Dimite Parreira

JOHANESBURGO / AP.-

Carlos Alberto Parreira anunció el lunes su renuncia como técnico de Sudáfrica, para poder pasar más tiempo en su natal Brasil, con su esposa y su familia.



Parreira se reunió con la dirigencia de la Asociación Sudafricana de Fútbol para comunicarles su decisión, la cual deja en ascuas a la selección a falta de dos años de que el país albergue la Copa del Mundo.



“Me rompe el corazón no haber cumplido con mi trabajo”, dijo un apesadumbrado Pariera, durante una rueda de prensa. “Mi familia me necesita, especialmente mi esposa. Ellos me necesitan cerca de ella. Después de 36 años de matrimonio no podía decirles que no”.



El presidente de la Federación local, Molefi Oliphant, dijo que Parreira quería estar al lado de su esposa convaleciente, Laila.



“El técnico afronta un dilema, un dilema familiar... la salud de su esposa se ha deteriorado”, dijo Oliphant. No dio más detalles.



Parreira fue contratado hace 16 meses, luego de renunciar como técnico de Brasil tras el Mundial de Alemania 2006. Armó un equipo de jóvenes con poca experiencia, que encajó una serie de malos resultados y fue eliminado en la primera ronda de la Copa de África en Ghana a comienzos de año.



Pero el mes pasado, un triunfo 3-0 sobre Paraguay en un duelo amistoso, sirvió para silenciar las críticas. Parreira decidió que la base de la selección fuesen jugadores del medio local, convocando a un puñado de otros que militan en el exterior, como es el caso del delantero Benni McCarthy del Blackburn inglés.



La renuncia de Parreira se hará efectiva el 2 de mayo. Seguirá como asesor técnico, y sus dos auxiliares, Jairo Leal y Pitso Mosimane, seguirán involucrados con el equipo.