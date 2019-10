Se enfrían las negociaciones

Después que se había dado por hecho el traspaso de Ronaldinho del Barcelona al Milan, ahora el club italiano expresó que no sabe si la negociación llegará a puerto.



‘’No sé si la operación se concluirá. Nosotros las negociaciones de mercado las hacemos a las condiciones que consideramos oportunas: si ésta se hará, bien, de otra manera, se cambia objetivo’’, declaró el lunes Adriano Galliani, vicepresidente del Milan.



Aclaró que ‘’nunca dije que estábamos cerca de llegar a un acuerdo con el Barcelona: una cosa es estar cerca de Ronaldinho, y la otra con el club’’.



Dijo que si el Barça ‘’aceptara nuestras condiciones, lo haremos, de otra manera, no, pero aún es demasiado temprano, falta incluso un mes para que termine el campeonato’’.



Por lo demás, precisó, no estamos tan mal en el ataque, ‘’y si no llega Ronaldinho, llegará otro delantero’’.



Galliani había reconocido el domingo que había una distancia considerable entre la oferta y la demanda: ‘’La cifra que nos ha pedido el Barcelona no es de 20 millones de euros (30 millones de dólares, sino mucho más’’.



Según el Corriere dello Sport, el Milan ofrecería 20 millones de euros por el jugador brasileño y el Barsa pediría 38 (58 millones de dólares).



Roberto de Asis, hermano y representante del jugador, quien se embarcó el domingo hacia Brasil, no se mostró para nada preocupado por la nueva situación.



‘’Hay tiempo, no estamos apurados, estas cosas se hacen poco a poco’’, según una declaración publicada por la Gazzetta dello Sport.



Massimo Moratti, presidente del Inter, dijo que Ronaldinho también era caro para ellos: ‘’No existe la palabra caro para un equipo y no para otro, es caro para todos’’, expresó a un canal de televisión de Sky.



Desmintió además que su hijo Angelo Mario hubiera viajado a Barcelona para tratar la negociación del atacante: ‘’Habrían sido unas hermosas vacaciones, pero no creo que las haya hecho’’.