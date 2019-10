Chamberlain abrirá

El copresidente de los Yanquis, Hank Steinbrenner, al igual que su padre George, nunca ha sido un tipo de estar midiendo sus palabras . Y cuando se refiere al lanzador Joba Chamberlain y dónde debería estar lanzando-- en el bullpen o en la rotación -- las expectativas del joven Steinbrenner son bastante claras.



“Lo quiero como abridor, al igual que todo el mundo, incluyendo a él mismo, y es hacia eso que estamos trabajando, y lo necesitamos,” le dijo Steinbrenner al diario New York Times. “No hay duda al respecto, uno no tiene un tipo que lanza la pelota a 100 mph para dejarlo como preparador. Uno no hace eso. Sería un idiota si hago eso.”



Luego de la acción del domingo, los Yanquis tienen marca de 10-10 y se encuentran más cerca del sótano que del tope de la División Este de la Liga Americana. Nueva York está a tres juegos detrás del líder de la división Boston y a 1½ juegos por delante del sotanero Tampa Bay.



Steinbrenner además opinó acerca de cómo los Yanquis manejaron la situación de Chamberlain la pasada temporada, antes de ponerlo en una posición para hacer cambios.



“El error se cometió el año pasado al moverlo al bullpen en un arranque de pánico o lo que fuera,” le dijo Steinbrenner al diario. “No tuve nada que ver en eso el año pasado, pero no lo habría permitido. Eso pasó el año pasado, así que ahora tenemos que corregirlo. Se tiene que hacer con calma para no apresurarlo.”



Chamberlain, quien se perdió cinco partidos por estar con su padre enfermo en Nebraska, regresó a los Yanquis el sábado. Lanzó la octava entrada en blanco en la derrota 6-0 ante los Orioles. Chamberlain dijo que su padre estaba mucho mejor.



Steinbrenner no parece estar preocupado por los lentos inicios de los jóvenes abridores Phil Hughes (16 carreras limpias en 16 1/3 entradas) e Ian Kennedy (15 carreras limpias en 14 entradas).



“Pienso que una vez Hughes y Kennedy tengan muchas aperturas y tengamos a Joba de vuelta, con (Chien-Ming) Wang y (Andy) Pettitte, estaremos bien”, le dijo Steinbrenner al Times.



El único nombre que falta en esa lista es el abridor Mike Mussina. Steinbrenner le dio además una sugerencia al lanzador que tiene 251 victorias en 18 años de carrera.



“(Mussina) sólo necesita aprender a lanzar como (el lanzador de 45 años de los Filis) Jamie Moyer,” le dijo Steinbrenner al diario. Moyer es conocido por ser un lanzador habilidoso que no posee una pelota rápida poderosa.



En la temporada muerta, Steinbrenner cabildeó por conseguir al dos veces ganador del Cy Young Johan Santana, quien terminó con los Mets de Nueva York antes de comenzar la temporada.



“La rotación abridora no es lo que yo habría escogido a principios de año, pero eso es no es noticia para nadie”, añadió Steinbrenner.