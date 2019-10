Sueltan a Thomas

Los Azulejos de Toronto dieron de baja el domingo a su bateador designado Frank Thomas, un día después de que el veterano de 19 temporadas se enfadó tras verse fuera del lineup debido a una mala racha a la ofensiva.



El gerente general J.P. Ricciardi dijo que llegó a “un acuerdo mutuo” tras reunirse el domingo con Thomas.



“Nuestra mejor oportunidad es poner a otros jugadores en la alineación en este momento”, afirmó Ricciardi. “Es obvio que él (Thomas) no estaba interesado en jugar menos. Tomamos esta decisión para que él pueda seguir adelante con su carrera en otra parte”.



Desprenderse de Thomas le significa a los Azulejos ya no tener que asumir el resto de un contrato de dos temporadas y 18 millones de dólares que el pelotero de 39 años firmó en noviembre de 2006.



Thomas no había conectado de hit en sus últimos 13 turnos, y sólo cuatro en 35 desde que conectó de jonrón en tres juegos seguidos entre el 5 y 8 de abril.



Con fama de ir de menos a más, Thomas bateaba para .167 con tres jonrones y 11 remolcadas con Toronto esta temporada.



El año pasado, Thomas amasó promedio de .277 y encabezó al equipo con 26 jonrones y 95 remolcadas.



“No podemos darnos el lujo de esperar dos a tres meses para que alguien entre de lleno, ya que no podemos quedar rezagados en esta liga o la división”, declaró Ricciardi.



El contrato de Thomas incluye una opción de 10 millones de dólares para 2009, la cual se ejercía de manera automática en el caso de sumar 376 turnos al bate este año.



Thomas dijo el sábado que los Azulejos lo relegaron a la banca para evitar que alcance la cifra.



“Es muy obvio”, declaró Thomas. “Sesenta turnos al bate no es suficiente para tomar esa decisión. “Estoy furioso, sé que puedo ayudar a este equipo. Mi carrera no puede terminar de esta manera”.



Thomas no fue a estrechar las manos de sus compañeros tras la victoria del sábado 3-2 sobre Detroit y se retiró del vestuario sin hablar con la prensa.



El año pasado, Thomas superó la barrera de los 500 jonrones y acumula 516 de por vida, situándose en el puesto 18 de la lista histórica.