Guevara es nueva directora deportiva de Ciudad de México

La ex campeona mundial de los 400 metros, Ana Guevara, aceptó un puesto como directora deportiva del gobierno de la capital mexicana.



Guevara dijo el martes que estará a cargo del nuevo programa ''Vida Saludable'' que busca fomentar la actividad atlética entre los residentes de la Ciudad de México.



Como parte del programa, la ciudad creará más espacios públicos para realizar deportes y apoyará el adiestramiento de entrenadores.



''Parte del proyecto que hoy planteo y que hoy presento es porque viví de cerca toda esa etapa de mi crecimiento como deportista, toda esa burocracia, esos problemas'', afirmó Guevara.



La corredora mexicana se retiró de las pistas a mediados de enero, cuando anunció que no acudirá a los Juegos Olímpicos de Beijing debido a una disputa con el presidente de la federación mexicana de atletismo.



Guevara aseguró que su retiro del atletismo es final y firme.



''Ya mi retiro es definitivo'', afirmó. ''La verdad no es mi propósito regresar en ningún momento o futuro al plano deportivo''.