Rod Carew habla suave, casi sigilosamente, como si estuviera trabajando en una misión de espionaje, precisamente como bateaba. Un hombre agazapado, escudriñando intenciones, tratando de descifrar los giros de la pelota y listo para saltar sobre el lanzamiento como un gato desde el tejado caliente.



Impresionó con esa humildad congénita, característica de quienes tratan de ocultarse detrás de su grandeza, sabiendo que no podrán conseguirlo. “No fui a Nueva York porque no quise enfrentar la presión”, respondió, tan directamente como cuando enderezaba una curva, interrogado sobre su rechazo a ser un yanqui.



De pronto, hablando sobre sus enfrentamientos con Denis Martínez, nos sorprende al asegurar: “Denis usó saliva. Era un tremendo pitcher, pero tenía ese agregado. Sabía usarlo”. Carew no estaba bromeando, hablaba en serio, como siempre lo hace.



“Tengo la mejor impresión de Denis Martínez. ¡Qué difícil era! Logré acertarle muchas veces, pero me costaba. ¿A quién no con esa habilidad y valentía que siempre mostró? Pienso que debería estar en el Salón de Fama. Tiene méritos suficientes”, expresó colocando con su sonrisa una marquesina blanca a su rostro moreno.



¡Qué buena fue la conferencia de prensa en el American College! Cada pregunta fue bateada. Carew salió del salón con .388 puntos, como en 1977, cuando ganó su único Más Valioso.



¿Idolatría por otro pelotero latino?



Por Roberto Clemente, por supuesto. Es un símbolo. Y admiré mucho a quien fue mi compañero de cuarto, el cubano Tony Oliva, quien me enseñó grandes cosas sobre el arte del bateo.



¿El secreto del éxito?

Trabajar consistentemente. Es decir, trabajar siempre. Yo tomaba horas extras bateando, vivía observando, aplicando conocimientos, analizando fallas. Y eso me estimulaba. Tomaba todas las notas posibles para hacer crecer mi información.



¿El pitcher más difícil que enfrentó?



El zurdo Rudy May, quien trabajó con California, Yanquis y Orioles. Tiraba duro, sabía esconder la pelota y no pude investigarlo lo suficiente. Fui alérgico a su pitcheo.



¿Lo que hizo Canseco?



Fue bueno para el béisbol. Hay que hacer una limpieza y regresar a la originalidad y pureza del juego. Es necesario.



¿Ha cambiado el bateo?



No, sigue siendo el mismo arte. Pero enfrenta un problema, y es que la mayoría quiere ser jonronero porque piensa que asegura un mejor pago. Lo clave es ser consistente ofensivamente. Si lo eres, te van a contratar y mejorar el salario.



¿Cuál es el bateador actual más completo?



Ichiro. Es un bateador de todo el terreno, incontrolable, con una confianza exuberante, como yo me sentía.



No hay duda, el tiempo pasa y Rod Carew sigue bateando.