Carew es un grande

Compartir, aunque de largo, algunos momentos con Rod Carew, en su primer día en Nicaragua, ha servido para darnos cuenta que su grandeza no terminó con su vida de pelotero, con sus siete títulos de bateo en las Mayores y sus más de .300 de porcentaje en su carrera.



No, su grandeza está en la esencia de un hombre que con sencillez compartió con los cronistas sus más gratos recuerdos, y por la tarde se entregó a más de 50 jóvenes que intentaron en el estadio “Jackie Robinson” gozar un momento con un inmortal del béisbol o atrapar algo de su valiosísima experiencia.



Carew, la figura de las clínicas del béisbol que se imparten desde ayer en nuestro país con el patrocinio de la Embajada Americana y Major League Baseball, compartió desde lo difícil que era batearle a Nolan Ryan, el aprendizaje que pretende dejar en los jóvenes en Nicaragua, hasta sus intenciones de ayudar de alguna manera a Panamá en el Clásico de Béisbol.



“La clave de todo es la consistencia, no se trata de batear un año por encima de .300 y el siguiente no. Cuando subí a Grandes Ligas estaba claro que no quería ser un bateador de .250 ó .290. Quería hacerlo siempre bien, y para eso me preparé”, recuerda el panameño que aún guarda en una caja los apuntes de cómo había fallado, con conteo, frente a cada uno de los lanzadores que se enfrentó en su carrera.



Ahí tiene referencias de su bateo desde su primer día en las Mayores, hasta el último, con la persistencia que sólo puede tener un grande del béisbol.



“Siempre he sabido que la juventud en Panamá o Latinoamérica me seguía, y sé que he sido un ídolo para todos. Por eso he tratado de llevar de la mejor manera mi vida para ser un ejemplo para todos los que me han seguido”, comentaba.



Con la sinceridad que le caracterizó en las dos conferencias que ofreció, Carew aseguró que jamás se ha puesto a pensar cuántos millones ganaría si jugara en esta época.



“Mi sueño, estoy seguro, es como el de muchos de los que vinieron hoy; era jugar en las Grandes Ligas sin importar el dinero. Jamás he pensado en cuánto ganaría ahora, porque mi vida giraba en torno al juego, y cuando lo hice, traté de disfrutar lo mejor posible mi sueño”, agregó.



De su primer contacto con los jóvenes, ayer, le quedó una buena impresión, porque encontró algunos que podrían ser del interés del béisbol rentado, aunque por el momento sólo hicieron énfasis en el balance que deben tener para cualquier momento del juego.



“Hay material para scoutear, pero lo que más me gustó es que querían hacer todo lo que los pusimos a hacer. Aunque algunos estaban tímidos porque creen que soy diferente a ellos, pero soy igual, y eso es lo que tienen que comprender si quieren cumplir el sueño para jugar o ser un ingeniero, atleta, o lo que vayan hacer”, expresó el canalero.



Hoy continuará las clínicas por la tarde en el “Jackie Robinson”, a las 2:00 p.m., pues por la mañana visitará el colegio “Benjamín Zeledón”, para hablar con los estudiantes sobre cómo salir o evitar meterse en el mundo de las drogas.