¡Apaleado!

Las esperanzas de los Rangers de Texas de terminar la cadena de derrotas con Vicente Padilla en la colina fueron destrozadas por los Tigres de Detroit, que en tres episodios apalearon al nica y se proyectaron a una victoria 10x2.



Padilla (2-2) llegó con buenos antecedentes ante Detroit, pero no se tuvo en cuenta que los felinos están en proceso de recuperación, incluso Justin Verlander (1-3) quien, tras admitir jonrón de Frank Catalanotto (2) en el segundo inning, dominó a los Rangers, sólo les permitió esa anotación en seis innings.



En cambio, Padilla fue sacudido en el segundo inning con dos carreras. Con un out, Jacque Jones se embasó por boleto, Edgar Rentería siguió con doble al right. Brandon Inge roleteó a segunda y anotó Jones la del empate, y Ramón Santiago produjo la segunda con doble.



Para el tercer inning, los Tigres emboscaron al nica y con cinco carreras le hicieron trizas todos sus números. Otra vez con un out llegó el derrumbe... Magglio Ordóñez le conectó jonrón por el bosque central en conteo dos y dos, Miguel Cabrera le jonroneó por el left al tercer envío. Jacque Jones estrelló la pelota en la parte alta de la barda del central, para un triple. Edgar Rentería siguió con hit empujador. Falló Brandon Inge, pero Ramón Santiago remató con jonrón al right para poner el juego 7x1.



Josh Rupe apareció lanzando en el cuarto episodio en lugar de Padilla, que al soportar siete carreras limpias en tres episodios, vio elevarse su efectividad hasta 4.97. Dio una base, ponchó a dos y soportó ocho hits, de ellos tres jonrones en un inning.



En otros partidos, John Smoltz (3-1) ponchó a diez rivales y se convirtió en el 16to. lanzador de 3,000 ponches en su carrera, pero no pudo celebrar al caer los Bravos 6x0 ante Washington. Los Cachorros, con jonrón con casa llena de Ronny Cedeño, vencieron 8x1 a los Mets. En duelo de jonrones, Boston derrotó 7x6 a los Angels; Piratas vencieron 3x2 a los Marlins; Milwaukee venció 9x8 a los Cardenales en 12 episodios, y los Rojos le ganaron 8x1 a los Dodgers.