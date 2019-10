Arrebata el Estelí

Pese a sufrir dos nocaut consecutivos, el Estelí no pierde la motivación. Sigue fajándose en busca del triunfo, no importa el rival, pero ayer dieron otra de las sorpresas en el Campeonato de Primera División, al dejar en el campo a los Tiburones del Granada 3x2, en lo que fue su segundo triunfo de la temporada.



Granada ya había noqueado a los estelianos, pero no contaron con el buen pitcheo del zurdo Óscar Mejía, el taponeo de Silvio Carrasco y el remate ofensivo local.



Los Tiburones tomaron la delantera en el primer episodio por doble de Jimmy González, quien anotó por error del paracorto. En el cierre, Francisco Rayo empató el partido con triple que remolcó a Franklin Salgado, embasado por sencillo.



Para el cuarto episodio, Adalid López Jr. alcanzó segunda base por error del inicialista y lo empujó Francisco Obando con sencillo.



Róger Marín se mantuvo ganando en los siete episodios que lanzó, en los que permitió cuatro hits, y Esteban Pérez, con un episodio de un hit, lo estaba asegurando.



Llegó el noveno inning. José Luis Sáenz subió a la colina para sellar el triunfo, pero se le abrió el piso. Francisco Hernández le conectó sencillo y por él corrió Edwin Murillo. El receptor Justo Baca siguió con hit. Marcos Rodríguez entró de corredor emergente. Norman Pérez siguió con sencillo y produjo el empate.



Sáenz sacó dos outs, pero el paracorto Marvel Córdova le conectó sencillo al bosque central. Ernesto Garay asistió, le pasó la pelota a Adalid y éste tiró al home, donde se proyectaba Marcos Rodríguez. En la jugada de hombre y bola, el catcher Obando terminó perdiendo la pelota y Granada quedó en el campo 3x2.



La victoria se la adjudicó el relevista Silvio Carrasco (1-0), que tiró el noveno inning y golpeó a uno. Perdió Sáenz (0-1), quien sólo sacó dos outs y cuatro hits le produjeron dos anotaciones, una limpia.



Estelí conectó nueve hits, sobresaliendo Norman Pérez, de 3-2 y una carrera impulsada, Marvel Córdova de 5-2, asestando el último golpe. Por Granada, que conectó 10 hits, Norman Cardoze de 3-2, Adalid López y Jimmy González 4-2. Juan Oviedo bateó de 4-1, extendió a 13 su racha de juegos bateando de hit, conectó su undécimo doble y su porcentaje bajó a .563.



Los granadinos, que aún no salen del asombro por este inesperado revés, viajan hoy a Nagarote, donde se enfrentarán al Bóer.



En juegos nocturnos, el Matagalpa recibe a la Unica en el “Chale Solís” y Omar Cisneros le dará la pelota a Carlos Pérez Estrella, dejando a Álvaro López y a Armando Hernández para los siguientes cotejos, confiado en no ceder el liderato.



El otro desafío de la jornada se hará en Chinandega, donde Chinandega y Somos Norte protagonizarán su tercer duelo de la temporada.