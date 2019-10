Schuster: "La entrada de Raúl fue decisiva"

El alemán Bernd Schuster, técnico del Real Madrid, que hoy, domingo, venció, por 3-1, al Deportivo de La Coruña en el Santiago Bernabeu, declaró tras el partido que "la entrada de Raúl" González, que sustituyó al argentino Javier Saviola en el minuto 20 de la segunda mitad "fue decisiva".



"La entrada de Raúl fue decisiva. Fue un revulsivo y nos ha ayudado para lograr la victoria", indicó Schuster.



Acerca de si consideraba que el holandés Ruud Van Nistelrooy y el argentino Javier Saviola, a los que sacó en el once inicial, se pueden sobreponer en su posición en el terreno de juego, Schuster indicó: "Creo que, en principio, no veo problemas entre Saviola y Ruud, lo que pasa es que son dos jugadores que dependen mucho del medio campo y no les llegaban balones en condiciones para poder trabajar y tener mejor actitud".



"Tuvieron que ayudar, sobre todo en la primera parte. Pero es así, dependen mucho de otros", explicó.



"Es verdad que nosotros intentamos no encajar esos goles tempraneros. No nos conviene. Lo que pasa es que estamos en una fase en la que estamos obligados a arriesgar. Jugamos con tres defensas sólo y los otros siete jugadores, a excepción de Casillas, están en función ofensiva. Hoy he visto cuatro defensas nuestros de primer nivel mundial, pero de paisano", opinó Schuster.



"Realmente, la idea era de que Raúl y Ruud se repartieran el partido. También estaba previsto el tema de Guti. Se complicó mucho más la cosa... Ruud tuvo sus jugadas y Guti, en la segunda parte, fue de menos a más. En el tema anímico nos ayuda, pero viendo los nueve días próximos, en los que tenemos cuatro partidos la cosa parece complicada, pero esperamos que vuelvan algunos jugadores, sobre todo en términos defensivos", dijo el germano, en referencia al italiano Fabio Cannavaro y al argentino Gabriel Heinze.



Schuster valoró el peso específico que tiene dentro del equipo jugadores como Raúl y Guti, que hoy fueron decisivos en la victoria ante el equipo gallego.



"Cada entrenador piensa de una forma. Cada entrenador levanta cosas y cambia algo. Pero me alegro, sobre todo, por Raúl. Y Guti se tiene que adaptar a esta posición. El quiere resolver problemas, pero no es una cosa de hoy a mañana", manifestó.



"Creo que ambos son queridos por mucha gente y creo que los tenemos que aprovechar. Es lo que pienso yo", respondió Schuster, que provocó las risas de muchos de los presentes al ser cuestionado por un periodista brasileño si creía que la próxima paternidad de Robinho iría a convertir a éste en una persona más seria.



"Estoy segurísimo que no va a ser un problema mío", contestó un sonriente Bernd. "Lo importante es que salga todo bien, con su hijo o hija y que la madre también esté bien. Luego ya veremos. Es importante ser padre", añadió el alemán, que cuestionado acerca de si todavía el equipo no juega como el quisiera, dijo:



"Si veo que con todo esto somos líderes, máximos goleadores y los menos goleados.. es que algo falla en otros sitios. Además nos faltan jugadores lesionados", explicó Schuster, que explicó que el próximo miércoles, en Valencia, no cree que reaparezca el portugués de origen brasileño Pepe, pero sí otros tres jugadores.



"Pepe quizá no, pero (Gabi) Heinze, (Fabio) Cannavaro y (el malí Mahamodu) Diarra sí", concluyó Schuster.