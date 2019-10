Messi, el factor clave

El Barcelona está en la encrucijada. El depresivo equipo de Frank Rijkaard tiene la oportunidad de reivindicarse y hacerlo ante un grande, el Manchester United, en una eliminatoria que se presume determinante para el futuro inmediato.



Ahogados en la Liga española, la Liga de Campeones es lo único a lo que se puede agarrar el positivismo barcelonista. Las dudas persisten sobre la capacidad del equipo, incapaz de marcar en casa en los dos últimos partidos (Getafe y Espanyol), pero los azulgrana sueñan con que sea el día grande de Leo Messi.



La ‘Pulga’ es el clavo ardiendo al que se agarra el barcelonismo. Si Messi brilla, el Barça es capaz de todo, pero hasta la fecha los azulgrana no han dado señales de vida en los partidos importantes,

especialmente en la liga española.



Es cierto que en Europa la trayectoria ha sido impoluta. Ocho victorias y dos empates en diez partidos; pero también que sus rivales no han sido de gran empaque.



Ahora llega el momento decisivo. Por juego, por nombres y por prestigio, el Barcelona está en disposición de disputarle de tú a tú la eliminatoria al Manchester, pero por una vez los azulgrana no son favoritos en una eliminatoria de este calibre, por lo que habrá que comprobar cómo reaccionan los catalanes ante este nuevo escenario.



Lesionado Ronaldinho, dudoso Henry; Rijkaard tiene la llave para saber cuáles serán las intenciones de su equipo. Todo gira en torno a la alineación de Deco.



El centrocampista se lesionó hace un mes y desde entonces no ha jugado ni un sólo minuto. Sin embargo, el partido de mañana es ideal para Deco, para el mejor Deco, para el hombre que le dio equilibrio a un equipo que tenía la fantasía de Ronaldinho, los goles de Eto’o y el carácter que él

imponía.



Si Deco juega o no, condiciona la alineación de mediocampo hacia adelante. Touré Yayá y Xavi tienen un puesto asegurado y con Deco en la medular; Rijkaard podría volver al dibujo que tan buenos resultados le dio en el pasado.



Sin Ronaldinho, Iniesta era su sustituto natural por la izquierda. La presencia de Messi es indiscutible y Eto’o completará la tripleta atacante. La otra opción, menos probable, es alinear a Iniesta y Xavi con Touré; dejar a Deco en la banda, lo cual tendría daños colaterales; y apostar

por el joven Bojan Krkic.



En defensa no hay dudas. Carles Puyol es baja por sanción; por lo que Milito y Márquez serán los centrales; Zambrotta actuará por la derecha y Abidal por la izquierda.



Barça sabe que la ‘Champions’ es lo único que le queda. Pasar inclina el fiel de la balanza hacia un lado; caer eliminado puede acarrear una serie de decisiones en cascada.