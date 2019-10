Sólo le faltó el gol

dplay@ibw.com.ni

¿Ese era el Manchester?. No, no puede ser. El líder de la Premier y máximo favorito para ganar la Champions, según el criterio de los expertos, fue ayer un equipo temeroso, acorralado, sin pelota y sin ideas claras, carente de esa agresividad que siempre lo ha caracterizado, mostrando un fútbol enano que le hizo ver grandioso ese 0-0 en la pizarra del Nou Camp.



Por culpa del Barcelona. Los hombres de Frank Rijkaard ofrecieron su mejor fútbol en mucho tiempo, estableciéndose con autoridad y destreza en el mediocampo y consiguiendo proyecciones iluminadas por el talento inagotable de Lionel Messi, la presencia intimidante de Samuel Eto´o, el empuje de Xavi y Deco, y más adelante, garantizando la presión con el ingreso de Bojan y Henry. Merecían ganar, pero lamentablemente no era Confucio el árbitro.



Este Barcelona reinventado fue en todo momento el señor equipo que su gigantesca afición ha extrañado en la Liga, pero le faltó punch para definir, y el desconocido Manchester que vimos casi sentencia el partido desde muy temprano con un penal que falló Christiano Ronaldo, pero el Barça logró salir ileso de las brasas.



¿Cómo fue posible que Christiano Ronaldo no clavara ese penal a los tres minutos, si casi todo lo hizo bien? Fouleado el portugués entrando al área en una vertiginosa descolgada, típica del Manchester, se preparó para cobrar la falta. El experto en fusilamientos desde los doce pasos, fue hacia la pelota para perforar a Víctor Valdés, y logró engañarlo obligándolo a moverse al lado izquierdo, mientras Ronaldo, de cajón, le pegaba a la pelota buscando el ángulo superior contrario. El francotirador usualmente infalible, se equivocó por una pulgada y la pelota pasó a la orilla del poste, rumbo hacia ninguna parte. El 1-0 a favor del Manchester se esfumó.



Súbitamente, el equipo inglés se vio desconectado, más preocupado por el repliegue que por el ataque, con Christiano Ronaldo aislado, Rooney inutilizado, Tévez desorientado y Hargeraves atravesando por cortocircuitos. Atrás, el crecimiento del arquero Van Der Sar frente a la multiplicación de peligros fue llamativo, pero la discreción de Ferdinand, Brown y Evra, con Carrick tratando de escapar al bajón de voltaje, sólo permitía sacar agua del pozo. Uno seguía preguntándose, ¿dónde está el Manchester?

Más presión, más disparos, mejores oportunidades, mayor entendimiento, más tiempo con el balón, más grandes deseos por parte del Barcelona. En la recta final decreció en su ritmo el equipo español, necesitado de un reabastecimiento de energías, pero con la satisfacción de haber mantenido al Manchester arrodillado, implorando la piedad del cielo.



Ya veremos si como dijo Alex Ferguson, el próximo martes en Old Trafford todo será diferente.