Gonzalo sin suerte

Luego de un pésimo inicio en el que admitió un jonrón y dos dobles, Gonzalo López levantó su pitcheo y caminó cinco innings sin más libertades, pero eso no fue suficiente para lograr su primer triunfo, a pesar que dejó ganando a los Pelícanos de Playa Myrtle. Éstos tuvieron que reaccionar para derrotar 7x4 al Lynchburg en clase A fuerte.



López arrancó permitiendo vuelacercas de Brian Friday, seguido de dobles de Ángel González y Jim Negrych, para poner un 2x0 sin out.



Para complicar más el inning, otorgó boleto y golpeó a otro, para llenar las bases con un out, menos mal que retiró a los dos siguientes sin que sacaran del cuadro la bola, incluyendo el primero de seis ponches que propinó en su actuación.



Nadie más le dio hit, y por el contrario, retiró en fila el segundo y tercer episodio con tres ponches entre los seis bateadores. La dosis la repitió en el quinto, combinándolo con su sexto abanicado, mientras obviaba una base por bola que otorgó en el cuarto.



Dejó el juego ganado 4x2, pero al relevista que entró en el sexto permitió dos carreras para que el Lynchburg empatara, y después los Pelícanos recuperaron el partido para ganar 7x4.



Gonzalo tiene balance de 0-2 y efectividad de 4.34 producto de nueve carreras limpias en 18.2 entradas, en las que propina 18 ponches y admite 16 hits, con siete boletos.



En doble A, Ofilio Castro, al igual que el resto de sus compañeros del Harrisburg, fue víctima de un gran pitcheo del Erie, que dejó a su rival en sólo tres imparables para vencerlo 7x0.



Castro no pudo dar imparable en tres turnos, y bajó su promedio a .077.



Ronald Garth bateó de 4-2, con un doble, con el Wisconsin, aunque sigue volando bajo con sus .216 de average. Su equipo perdió 10x2 con el South Bend.



Everth Cabrera llegó a once estafas, las que lo ubican como el tercero mejor de la liga, mientras se iba de 4-1 en el juego que su club, Asheville, perdió 5x3 ante Greenville. Batea para .314.