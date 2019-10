Frustran a Maddux

Con otra labor magistral, el científico del béisbol, Greg Maddux, estaba listo para obtener su triunfo 350 de por vida, dejando sin carreras y en cuatro hits a unos Gigantes que lucieron enanos ante el pitcheo del veterano. Pero el relevo de San Diego no pudo sostener la mínima ventaja y Maddux terminó frustrado por no poder alcanzar un triunfo que lo tenía bien merecido.



Maddux ponchó a ocho adversarios, mientras su equipo lo ponía adelante 1x0 en un operativo en el que el mismo lanzador disparó hit para aprovechar el momento.



El derecho no apareció en el octavo, Trevor Hoffman en el noveno permitió la carrera de San Francisco con cuadrangular de Bengie Molina para empatar el encuentro que se fue a extrainning.



Quien tuvo mejor fortuna fue Johan Santana, quien en siete entradas de dos carreras, y con dos dobles con el madero, encaminó a los Mets de Nueva York al triunfo 7x2 sobre los Nacionales de Washington.



El zurdo perdía 2x1 hasta el quinto, cuando empataron los Mets, y tomaron la ventaja en el sexto con rally de tres. Santana (3-2) ganó, y lanzó para siete hits y cuatro ponches.



Un día después que fuera sacudido Vicente Padilla, los Rangers recibieron paliza 19x6 ante los Tigres de Detroit, que anotaron once carreras en el sexto episodio, destacando jonrón de tres carreras de Miguel Cabrera y tres remolques de Carlos Guillén.



Jacque Jones también jonroneó, mientras Detroit anotó su mayor cantidad de carreras en esta temporada al propinarle a los Rangers su sexta derrota en fila.



De la mano de Mike Mussina (2-3) admitiendo dos carreras en siete innings, a través de jonrones de Joe Crede y Carlos Quentin, los Yanquis derrotaron 6x4 a los Medias Blancas de Chicago. Javier Vázquez (3-2) fue el derrotado, sacudido por seis carreras y diez hits en 5.1 episodios.



Los Angelinos frenaron a los Medias Rojas de Boston, aprovechando que Daisuke Matusuzaka no pudo abrir por problemas de salud, y lograron un triunfo 6x4 con dos vuelacercas de Gary Matthews Jr. (4) y uno de Casey Kotchman (6), y obviaron el tercer jonrón de David Ortiz.



Jon Garland (3-2) lanzó seis entradas de cuatro carreras y ocho imparables, y el derrotado fue Craig Hansen (0-1) en relevo de Jon Lester.



Mike Jacobs, con cuadrangular de dos carreras, y Hanley Ramírez con otro, llevaron a los Marlins de la Florida a una victoria 7x2 sobre los Bravos de Atlanta.



Los Marlins le cayeron a batazos al abridor de Atlanta Jeff Bennett (0-1) y le anotaron tres carreras en la primera entrada, con el jonrón de Ramírez. Jacobs vino a continuación con su cañonazo de dos anotaciones. Los Marlins ganaron por cuarta ocasión en sus últimos cinco partidos. Además, fue el séptimo cuadrangular tanto para Jacobs como para Ramírez.